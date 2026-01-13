El 061 asiste a un conductor herido leve en una colisión entre dos turismos en Narón

Los profesionales sanitarios atendieron al lesionado en el propio lugar del accidente Gala Polo

Los profesionales del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron esta mañana a uno de los conductores implicados en un accidente de tráfico en el término municipal de Narón.

Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias como fuentes municipales, el incidente se registró sobre las 08.30 horas a la altura del punto kilométrico 34 de la autopista AP-9, a su paso por Freixeiro. Un particular que circulaba por el vial alertó del suceso, una colisión entre dos turismos, a la central autonómica, señalando que desconocía si alguno de los conductores estaba herido.

Así, hasta el punto se movilizó una ambulancia del 061, al servicio de mantenimiento de carreteras y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico –también se informó del accidente al Speis de Narón, pero su presencia no fue requerida–. Tal y como relató posteriormente el 061 al 112, únicamente fue necesario atender al lesionado en el punto, no teniendo que trasladarlo al centro hospitalario de referencia.