Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

El 061 asiste a un conductor herido leve en una colisión entre dos turismos en Narón

El incidente se registró sobre las 08.30 horas en el kilómetro 34 de la autopista AP-9

J. Guzmán
J. Guzmán
13/01/2026 16:34
Los profesionales sanitarios atendieron al lesionado en el propio lugar del accidente
Los profesionales sanitarios atendieron al lesionado en el propio lugar del accidente
Gala Polo
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Los profesionales del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron esta mañana a uno de los conductores implicados en un accidente de tráfico en el término municipal de Narón.

Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias como fuentes municipales, el incidente se registró sobre las 08.30 horas a la altura del punto kilométrico 34 de la autopista AP-9, a su paso por Freixeiro. Un particular que circulaba por el vial alertó del suceso, una colisión entre dos turismos, a la central autonómica, señalando que desconocía si alguno de los conductores estaba herido.

Así, hasta el punto se movilizó una ambulancia del 061, al servicio de mantenimiento de carreteras y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico –también se informó del accidente al Speis de Narón, pero su presencia no fue requerida–. Tal y como relató posteriormente el 061 al 112, únicamente fue necesario atender al lesionado en el punto, no teniendo que trasladarlo al centro hospitalario de referencia.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Playa de Lombok en la que se localizó el cuerpo de la ferrolana

Continúa en Indonesia el juicio por el asesinato el pasado julio de la ferrolana Matilde Muñoz
Redacción
El operativo fue llevado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil

El TSXG confirma el operativo antidrogas en el que se detuvo a una empresaria naronesa
Redacción
La piscina de BeOne A Malata, un espacio ideal para disfrutar del deporte y la salud

BeOne A Malata propone un inicio de año muy deportivo con matrícula gratis y días de prueba
Montse Fernández
El ideal gallego

La Politécnica de Enxeñaría de Ferrol reedita en febrero la jornada de puertas abiertas
Redacción