Un conductor resulta herido leve en una colisión contra otro vehículo en un acceso de la AP-9

Grúa retirando uno de los vehículos implicados en la colisión Cedida

Los profesionales médicos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que atender esta tarde a un conductor que resultó herido en una colisión contra otro vehículo en el término municipal de Narón.

Según relató el 112, el incidente tuvo lugar en torno a las 16.20 horas a la altura del punto kilométrico 34 de la autopista AP-9, en el acceso de Freixeiro (concretamente en su entrada en dirección A Coruña). Al parecer, fue un particular no implicado en el accidente el que alertó del mismo a la central autonómica, solicitando asistencia sanitaria al ver que los airbags de ambos coches habían “saltado”.

A su llegada al punto, los efectivos desplazados (una ambulancia del 061, una dotación del Speis y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico) trasladaron al 112 que no había personas heridas, si bien posteriormente desde el servicio de Urxencias Sanitarias se detalló que finalmente uno de los implicados tuvo que ser atendido.