Sheila Patricia, música: “No medio dunha crise existencial, nace un disco e un novo concepto”
A artista que impartirá o obradoiro de técnica vocal das Xornadas Formativas en Música Tradicional de Vai Rañala Meu! vén de sacar un disco revelador até a médula
“Epifanía” é o disco que despediu o 2025 de Sheila Patricia, a cantante e compositora encargada do obradoiro que organiza Vai Rañala Meu! o domingo 18, no centro cívico social de Sedes. Con este encontro retoma a docencia de técnica da saúde vocal, un dos seus grandes intereses e un traballo que considera particularmente necesario nestas terras: “temos unha música tradicional cuns instrumentos que soan cuns volumes altos, e paréceme que é un traballo que está moito por facer”.
¿En que destaca “Epifanía” con respecto a todo o anterior?
Aúna a parte de electrónica, que segue tendo en “Ribeirana”, por exemplo, e de acústica. É dicir, hai bailes: está “A Xeitosa”, “Nai da Terra”... pero quizáis é un baile tamén máis acústico. Comparado co resto, sobre todo, creo que contempla todas as caras do que son, sinto que por fin recollín aí o que son como cantante a capela, como cantante de música bailable, como as pezas que son recitadas.
¿Con que ten que ver o título?
Ten que ver coa revelación dunha verdade que aparece ante nós nalgún momento. A min viume coa maternidade, pero vai moito máis alá. É unha revelación que fala desa estética máis acústica que levaba un tempo en pausa na miña carreira e de relatar dende os coidados, da vida dunha artista nai, ou de calquera que sexa muller, que estamos abocadas a eles inevitablemente nesta sociedade. E fala de saber que a vida é un proceso, que se nos vai facer cambiar de lugar moitas veces. Finalmente, a revelación é a idea de atoparte nun sitio que antigamente era cómodo pero que, de pronto, xa non o é tanto e tes que moverte.
¿Houbo un inicio concreto?
É un disco de longo percorrido porque hai cancións que levan moitos anos xa comigo e que decidín incluír, algunha a regravei, e algunha vai como sinxelo orixinal, como “Canto de Moscoso”. Hai outros temas novos, pero que tamén levan comigo rodando nos escenarios bastante tempo. Entón, o proceso de creación comezou en setembro, foi unha cousa rapidísima pero cunha bagaxe que xa vén de atrás, gravacións que levaba facendo non sabía moi ben para onde nin para que... Pero algún tema, como “Manolo Mío”, foi unha produción do propio mes de setembro; ou sexa, que é moi recente e moi antigo á vez.
¿É a primeira vez que propón un disco tan conceptual na forma?
Si, pode ser o primeiro. “Orixe” era un disco conceptual en cando ao fondo, á forma dos temas, pero aquí o disco é un concepto. Esa “Epifanía” ten cinco capas, que son como a columna vertebral do “bicho”. Ten moito que ver con esa viaxe do heroe que relata Joseph Campbell no seu libro ou moitos autores ao longo da historia. As etapas son “Inicio”, “Acorazada”, “A Marcha”, a “Epifanía, que é cando se revela esa verdade, e “Nai da Terra”, que é a muller xa transformada despois desta evidencia. Esta viaxe pode ser calquera cousa, pero casi sempre sucede despois dun duelo: da perda de alguén, de algo, dun lugar... E tamén conecta con esa idea da crise e da oportunidade, que tan manida está pero que creo que está moi presente neste disco. No medio dunha crise existencial, de pronto nace un disco e un novo concepto na miña vida, e creo que isto pásalle a todo mundo: no momento que pensas que xa non sabes cara onde tes que ir, que está todo negro, aí de pronto aflora unha luz que che guía.