Música, teatro y danza para el primer trimestre cultural del Pazo

José Sacristán pondrá en escena "El hijo de la cómica" en marzo AEC

El pazo da Cultura de Narón se prepara para un año lleno de actividad para todas las edades, todos los gustos y todas las disciplinas artísticas.

Desde teatro infantil a dramas para adultos, pasando por espectáculos musicales, como el que el pasado sábado puso sobre el escenario a la Reina del Hielo, y con píldoras de danza completan los tres primeros meses del año cultural del Concello de Narón, a través de su Padroado de Cultura.

Teatro y danza centrarán los fines de semana que restan de este mes de enero.

Así, el próximo sábado 17 a las 20.00 horas se subirán al escenario desde Felipe II a Carlos V, con inquisidores y bufones en una versión de la Reconquista –“La Deconquista”–que trae a Narón la compañía Rona Lalá, poniendo el teatro clásico sobre las tablas, con una versión llena de humor y comedia.

El mismo fin de semana tendrán su espacio los más pequeños de la casa, con la versión de la obra de Hans Christian Andersen expresada a través de títeres y que adaptan El Patito Feo para explicar no solo la pieza sino también la vida del autor danés –”Andersen, El patito feo”, 18 de enero, 18.00 horas–.

La represión franquista, la dictadura y la banda armada ETA conviven a través de los diálogos de “Nuestros muertos” –sábado 24 de enero, 20.00 horas– en esta representación para adultos que trae a Narón la pieza dirigida por Mariano Llorente.

Cambiando de disciplina artística, el mes de enero concluye en el Pazo da Cultura con danza contemporánea, que acerca al espectador no solo al baile sino también a la música, a través del instrumento que da título a la pieza, “Txalaparta” –31 de enero, a las 20.00 horas–.

Esta nueva creación traslada una forma de entender este instrumento en relación con el baile. Dirigido por Jon Maya, es fruto de la colaboración con Jesús Rubio Gamo & Kukai Dantza y ha recibido importantes distinciones como el Premio Nacional de Danza en 2017 y varios Premios Max, entre otros.

Febrero

El mes de febrero comienza poniendo la vista en el público familiar, con una pieza que ya ha pasado por distintos escenarios y que recrea la historia del premiado autor cedeirés Carlos Labraña, “O carteiro de Ximaraos” –1 de febrero, 18.00 horas–, ganadora en 2024 del Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil convocado por la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia.

Los Monicreques de Kukas serán los encargados de poner en escena esta pieza, que trata el Alzheimer con especial sensibilidad y pedagogía.

La música tendrá su espacio en este trimestre, empezando con la presentación del nuevo disco de Sés, “Nadando na incerteza” –7 de febrero, 20.00 horas–.

La canción es la protagonista de este trabajo, sin artificios ni sobreproducciones, en un ejercicio de artesanía y autenticidad, que se plasma en 13 canciones originales, con sencillez instrumental.

Otra pieza premiada y enmarcada en el catálogo del circuito de Danza a escena de este año pasará, en este caso, por el Café Teatro del Pazo en el mes de febrero. Se trata de “Tá” –8 de febrero, 18.00 horas–, una puesta en escena de la compañía Miriñaque, dirigida a un público infantil, y en la que se mezcla danza y teatro dando vida al realismo mágico.

Para concluir la programación del mes de febrero, al proyecto del cantante de música tradicional Xisco Feijoo –”Xisco sinfónico”, 21 de febrero, 20.00 horas– le seguirá el teatro infantil de Galitoon –”Babiglub, 22 de febrero, 18.00 horas– y, como colofón, el cantante Coque Malla, en su versión tenor, con la puesta en escena de “La Ópera de los tres centavos” –27 de febrero, 20.30 horas–, de Bertolt Brecht, una obra teatral actualizada bajo la dirección de Mario Vega y con Coque Malla en el papel protagonista.

Marzo

El mes de marzo comienza fuerte con José Sacristán sobre las tablas del Pazo –”El hijo de la cómica”, 6 de marzo, 20.30 horas–, en una pieza que él mismo dirige e interpreta basada en el libro de “El tiempo amarillo”, de Fernando Fernán Gómez.

Ese fin de semana volverá a haber actividad para adultos y para la infancia. El sábado 7 de marzo será el turno de “Bailar agora” –20.00 horas–, un espectáculo de danza contemporánea, dirigido e interpretado por Marta Alonso Tejada y que hace un recorrido por la trayectoria vital de esta bailarina, premiada con el María Casares en varias ocasiones, como actriz y directora.

Al día siguiente, vuelve el teatro familiar de marionetas al Pazo con “Esperta o rinoceronte” –8 de marzo, 18.00 horas–, una pieza de la compañía Nao Caracola.

El teatro para adultos se sucederá los días 13 y 14 para dejar el domingo 15 espacio a la escenificación infantil.

“Ser humana” –13 de marzo, 20.30 horas– es una pieza teatral creada en memoria de Sabina Spielrein, rescatando palabras de su diario, su correspondencia y su teoría. La pieza ha recibido numerosos premios por la interpretación de Angie Oña.

La compañía Cultural Promter pone en escena “Girasoles para María” –14 de marzo, 20.00 horas–, un homenaje a María Callas, Tina Turner, La Lupe y Celia Cruz, interpretada por la actriz cubana Gretel Cazón.

La parte infantil de la semana llegará con “As aventuras de Mariña” –15 de marzo, 18.00 horas–, un espectáculo de teatro de objetos para toda la familia.

La escenificación contemporánea ofrece “Sahara, la barca del desierto” –20 de marzo, 20.30 horas– y “La mujer rota” –21 de marzo, 20.00 horas–, esta última con Anable Alonso como protagonista.

De nuevo los niños y niñas tienen su espacio los domingos, con “Estrafalaria” –22 de marzo, 18.00 horas– y “Canta, buguina, canta” –29 de marzo, a las 18.00 horas–.

La programación del trimestre llega a su fin con dos funciones en gallego: “Chegar e encher” –viernes 27 de marzo, 20.30 horas– y “Costa da morte, cartografía dun naufraxio” –28 de marzo, 20.00 horas–.

La primera es un divertido monólogo teatral de Bea Campos, en el que conviven la improvisación, la narración oral y el cabaré.

Por su parte, “Costa da morte, cartografía dun naufraxio” es el primer trabajo de la creadora Mariña Lestón, en coproducción con el centro Dramático Galego, que está recibiendo una magnífica acogida de público y crítica en sus representaciones.