Narón

Odeón alberga este viernes un punto informativo sobre el acoso escolar

Forma parte del taller de convivencia del Servizo Sociocomunitario de Narón

Redacción
08/01/2026 17:15
El punto funcionará de 17.30 a 19.30 horas
El punto funcionará de 17.30 a 19.30 horas
Daniel Alexandre
El centro comercial Odeón albergará en la tarde de este viernes 9 de enero, de 17.30 a 19.30 horas, un punto informativo sobre el acoso. La iniciativa, explican desde el Ayuntamiento de Narón, forma parte del “Obradoiro de convivencia escolar e prevención do acoso” que lleva a cabo el Servizo Sociocomunitario Municipal y cuyo objetivo primordial es dar a conocer cómo detectar, prevenir y actuar en situaciones de este tipo, “unha problemática que afecta directamente ao benestar da infancia e da adolescencia”.

Personal técnico especializado atenderá el stand, en el que se explicará en qué consiste el programa municipal que se lleva a cabo en los centros de la localidad. Cabe señalar que este taller está dirigido a escolares de 5º y 6º de Primaria, así como a los de 1º de ESO y a las familias y profesorado, “aos que tamén se lles ofrece formación e asesoramento específico”. El Consistorio naronés pone el foco en que el acoso escolar tiene consecuencias graves, como dificultades académicas, absentismo o incluso abandono escolar.

