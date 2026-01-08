Odeón alberga este viernes un punto informativo sobre el acoso escolar
Forma parte del taller de convivencia del Servizo Sociocomunitario de Narón
El centro comercial Odeón albergará en la tarde de este viernes 9 de enero, de 17.30 a 19.30 horas, un punto informativo sobre el acoso. La iniciativa, explican desde el Ayuntamiento de Narón, forma parte del “Obradoiro de convivencia escolar e prevención do acoso” que lleva a cabo el Servizo Sociocomunitario Municipal y cuyo objetivo primordial es dar a conocer cómo detectar, prevenir y actuar en situaciones de este tipo, “unha problemática que afecta directamente ao benestar da infancia e da adolescencia”.
Personal técnico especializado atenderá el stand, en el que se explicará en qué consiste el programa municipal que se lleva a cabo en los centros de la localidad. Cabe señalar que este taller está dirigido a escolares de 5º y 6º de Primaria, así como a los de 1º de ESO y a las familias y profesorado, “aos que tamén se lles ofrece formación e asesoramento específico”. El Consistorio naronés pone el foco en que el acoso escolar tiene consecuencias graves, como dificultades académicas, absentismo o incluso abandono escolar.