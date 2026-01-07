Mi cuenta

Narón

Narón premiará este sábado la fidelidad lectora de diez personas usuarias de la biblioteca

El acto tendrá lugar a las 12.00 horas, con el reconocimiento en las categorías Infantil y Adultos

Redacción
07/01/2026 16:54
La iniciativa se lleva a cabo, de manera ininterrumpida, desde 2014
La iniciativa se lleva a cabo, de manera ininterrumpida, desde 2014
Daniel Alexandre
Narón celebrará la fidelidad de sus lectores este sábado, 10 de enero, con un acto institucional en la biblioteca municipal. Así las cosas, a partir de las 12.00 horas, se conmemorará el Día dos Usuarios e Usuarias das Bibliotecas, un evento que cumple su decimotercera edición consecutiva desde su puesta en marcha en 2014.

El objetivo de esta iniciativa es distinguir a la ciudadanía que ha mostrado un mayor compromiso con el servicio de préstamo y lectura durante el último 2025. En total, se nombrará “Usuarios de Honra” a diez personas, cinco en la categoría infantil (menores de 14 años) y cinco en la de adultos.

Las instalaciones ya están funcionando como punto de recogida

La biblioteca se suma a “Regala un sorriso” y ya está operativa como punto de recogida

Más información

Desde el Consistorio naronés adelantan que, en el primero de los apartados, se reconocerá a Roque Caaveiro García, Antía Méndez Mouriz, Julieta Ortigueira Ruiz, Marcos Painceiras Méndez y Roque Veiga Rodríguez. En cuanto a los adultos, recibirán la distinción Raquel Crego Buela, Pilar López Curros, Justa Nieto-Aguiar Portela, Isabel Pita Galdo y Jesús Sánchez Rey.

En la entrega de galardones –un diploma acreditativo y un pequeño regalo como muestra de agradecimiento– tomarán parte la alcaldesa, Marián Ferreiro, así como la concejala responsable de Ensino e Bibliotecas, Olga Ameneiro.

