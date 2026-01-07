Los bomberos del Speis participan en una apertura de vivienda en el barrio de Santa Icía

Profesionales del Speis accediendo a la vivienda desde el exterior Cedida

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse ayer martes hasta el barrio de Santa Icía para participar en la apertura de un domicilio. Según relataron esta mañana fuentes municipales, el incidente se registró sobre las 15.20 horas en el cuarto piso del número 10 de la avenida de A Solaina.

El aviso, detalló el Concello, fue dado por los familiares del residente en dicha vivienda, que estaban preocupados después de que este no respondiese durante varios días a sus llamadas de teléfono y al domicilio. Así, los bomberos naroneses, que en el momento de la alerta se iban a desplazar hasta Ferrol para participar en las labores de extinción de un incendio en un piso de la calle Pardo Baixo (en el que, como se recordará, finalmente no tuvieron que intervenir), acudieron hasta el punto junto con la Policía Local.

Tras comprobar que la puerta del hogar estaba cerrada con llave, los profesionales accedieron al mismo por una ventana gracias a un camión con autoescalera. No obstante, una vez dentro de la misma, no encontraron a nadie en su interior, dándose así por finalizado el operativo de rescate.