Espectáculo infantil

El musical que deja “frozen” al público infantil llega al Pazo da Cultura de Narón, “La reina del hielo”

La infancia se cita el sábado con Elsa, Anna y Olaf en un homenaje a las bandas sonoras de Disney en general

Redacción
07/01/2026 21:14
En el espectáculo se fomentan valores como la importancia del respeto al entorno, tanto a las personas como al medio
En el espectáculo se fomentan valores como la importancia del respeto al entorno, tanto a las personas como al medio
Cedida
La Compañía de Teatro Musical de España –CTME–, bajo la dirección artística de Pedro Pomares, realiza su primera parada en Galicia, dentro de la gira del musical “La reina del hielo”, este sábado 10, a las 18.00 horas. El escenario elegido será el Pazo da Cultura de Narón, que acogerá este espectáculo dirigido al público infantil, en el que se revivirán los temas más emblemáticos de Frozen y Frozen II, además de otras bandas sonoras icónicas de Disney.

De los creadores del auténtico “El musical de Coco-Recuérdame”, con el frío invernal llega “La reina del hielo”, una propuesta protagonizada por personajes tan queridos por los niños y niñas como Elsa, Anna y Olaf. No obstante, los espectadores también conocerán a otros seres mágicos como el Príncipe del Verano, el Hada de las Flores y el Duque de las Hojas, que interpretarán en directo, junto a los anteriores, otras canciones incluidas en los mejores musicales de Disney.

En el reino de Arendelle empezaron los preparativos de la gira el pasado noviembre, inaugurando un recorrido por todo el territorio estatal con esta producción, que ya ha encandilado a 200.000 espectadores.

Mensaje

De la misma manera que la película en la que se inspira, el contenido de este musical tiene un potente trasfondo educativo que fomentará la reflexión entre los más pequeños y sus familias.

En la historia, la Reina del Hielo convoca a los habitantes para resolver los problemas que están surgiendo entre ellos y que afectan al cambio climático de todo el planeta, lo que hará necesario el nombramiento de la nueva Dama de la Primavera.

