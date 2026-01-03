La Xunta da luz verde a la integración del Cimix en el sistema gallego de centros museísticos

En la instalación se aprende también el funcionamiento del molino Jorge Meis

La última sesión del Consello de la Xunta de Galicia celebrada el pasado 29 de diciembre acordó la integración del Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix), en Narón, en el sistema gallego de museos al constatar su contribución para poner en valor un testimonio significativo de la evolución de las actividades industriales en el territorio autonómico.

La red que aglutina este tipo de espacios divulgativos cuenta con un total de 96 inscritos hasta el momento, con lo que el naronés se codea ya con lugares patrimoniales e interpretativos como la Torre de Hércules de A Coruña, la Fundación Legar en Quiroga y el Muíño del Pan de Baamonde, además de 23 colecciones y 70 museos, conformando así las tres categorías definidas que se contemplan en la legislación vigente.

En el caso concreto del complejo del río Xubia, se verá beneficiado al garantizarse con su integración que cumple con todos los requisitos en cuanto a instalaciones, horarios de apertura, seguridad y plan museológico, un documento que recoge todos los programas necesarios para el desarrollo del centro y le permite acceder a convocatorias de ayudas específicas.

Desde la Xunta de Galicia han considerado que el Cimix valoriza el legado de los molinos a través de la restauración de un conjunto de edificaciones que narran la historia tanto de Xuvia como de los procesos industriales, destacando que las estructuras hidráulicas fueron claves en la industrialización durante la Ilustración y básicas para la subsistencia local.

Recorrer el contexto, comprender su funcionamiento a través de maquetas, réplicas y escenografía, además de textos e imágenes son algunas de las claves para su integración en la red de museos autonómica.

Ingenios mecánicos

El complejo fabril que se recuperó y del cual reproduce su actividad es del siglo XVIII y está construido por su propietario, el francés Juan Lestache. Se levantó en 1775 sobre el río Grande, dando cabida a las antiguas fábricas de harina.

Atendiendo a ese uso primitivo, el proyecto museográfico se divide en varios espacios a lo largo del complejo, incluyendo el inmueble de los molinos, el antiguo almacén y la que había sido la habitación y despacho de la familia propietaria, ofreciendo un paseo por la historia y el perfil del industrial de la época.

Además de una programación actualizada con visitas guiadas y diversos talleres que pone en marcha periódicamente el Concello de Narón a través de la empresa que lo gestiona, el espacio cuenta asimismo con una exposición permanente pensada para que el público de todas las edades pueda llegar a comprender el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a través de ingenios mecánicos para la obtención de harinas, visitando para ello el lugar más especial del complejo en el que se conservan unas estructuras tal y como se proyectaron hace dos siglos y medio.