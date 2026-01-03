Hallan el cuerpo sin vida de un octogenario en el río Freixeiro de Narón

Uno de los vehículos movilizados para efectuar el rescate Cedida

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 80 años ha sido recuperado del río Freixeiro en la noche de este viernes, confirman fuentes de los Bombeiros de Narón, el 112 Galicia y el Concello.

En concreto, el hallazgo se produjo en la senda fluvial que discurre en paralelo al caudal y une la zona con la parroquia de Xuvia, en el entorno del parque para perros que se sitúa próximo a la avenida Miguel de Cervantes.

Habrían sido varias personas la que, al avistar a una persona flotando boca abajo, llamaron a la Central de Emergencias pasadas las nueve de la noche y orillaron el cuerpo para que no se lo llevase la corriente.

Desde el Speis desplegaron en la zona un dispositivo desde las 21.15 horas, acudiendo cuatro efectivos con el remolque de Rescate de Salvamento Acuático (RSA) y una Bomba Urbana Ligera (BUL).

A petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los bomberos retiraron el cuerpo del río, quedando en torno a las 22.00 horas bajo la custodia de los agentes de la Policía Nacional que, junto a la Local, participaron en el operativo, además de una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061.