Un “crepúsculo de ilusións” para recibir a los Reyes Magos en Narón

Narón ya tiene todo listo para la tarde más mágica del año. Este próximo 5 de enero, sus Majestades de Oriente recorrerán el municipio en una cabalgata que, bajo el título “Un crepúsculo de ilusións”, promete convertir las calles en un escenario de fantasía visual. La alcaldesa, Marián Ferreiro, desveló este viernes los detalles del evento, poniendo el foco en la gran participación vecinal y el protagonismo que tendrán las agrupaciones locales.

Así las cosas, la comitiva real iniciará su marcha a las seis de la tarde horas desde las inmediaciones del CEIP de Xuvia. Desde allí, el desfile transcurrirá por la carretera de Castilla hasta llegar a la plaza de Galicia. Será en este punto donde Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán la tradicional recepción para escuchar los deseos de los menores.

Luz y fantasía

El desfile estará compuesto por siete carrozas, reforzado por cinco grandes montajes escénicos profesionales que buscan transformar el entorno urbano mediante juegos de luces y coreografías. En este sentido, los asistentes podrán disfrutar de ‘Estrelas’, que encabezará el desfile con una representación del firmamento. También de ‘A danza das Cartas’, donde la Cartera Real gestionará las peticiones infantiles. Mientras, ‘Candore’ ofrecerá una propuesta que unirá percusión en vivo e iluminación blanca.

El apartado visual se completa con ‘Cores da Noite’, protagonizado por zancudos que iluminarán el cielo con sus coreografía, y ‘Atalantes’, que recreará el fondo marino con criaturas oceánicas recorriendo el asfalto. Además, el desfile hará un guiño a la cultura local con la presencia de los personajes de Gulliver y los liliputienses, promocionando el festival de artes escénicas del municipio.

El apartado musical de la jornada correrá a cargo de la Banda de Gaitas de Narón y la Banda de Música de la Agrupación Cultural Musical Sementeira. Por su parte, la Escola de Danza de la localidad participará con cinco grupos distintos, sumándose también la Amei Escola de Danza, que ambientará la sección dedicada a las “Mil y una noches”.

La alcaldesa recordó el carácter comunitario del evento, recordando que 45 vecinos y vecinas, elegidos por sorteo, formarán parte activa de la cabalgata, integrados en las carrozas o actuando como pajes reales, y animó a las familias a salir a la calle para disfrutar de este broche final a las fiestas navideñas.