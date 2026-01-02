Los Reyes Magos visitarán este domingo en el centro comercial Odeón

Reyes Magos Odeón Jorge Meis Jorge Meis

El centro comercial Odeón de Narón recibirá este domingo, 4 de enero, la visita de los Reyes Magos de Oriente, que adelantarán un día su presencia en la localidad de cara a participar en la cabalgata que se celebrará el lunes –partirá a las seis de la tarde del CEIP de Xuvia y recorrerá la carretera de Castilla hasta llegar a la plaza de Galicia, en donde se celebrará la recepción real–.

Sus Majestades estarán sentados en los tronos de la plaza de Eventos, entre las 18.00 y las 21.00 horas, y allí atenderán –en compañía de pajes reales– las peticiones de los menores.

Las instalaciones albergarán también, en la misma zona, un buzón en el que se podrán introducir las cartas con las peticiones de regalo de cara a la noche mágica del próximo día 5.

Roscón

Además, y como viene siendo habitual, el centro comercial naronés repartirá el próximo lunes, a partir de las once de la mañana, su tradicional roscón de Reyes. Lo hará entre la clientela que presente un ticket de compra de esa misma jornada –por un importe igual o superior a 10 euros–.

Así, quienes deseen disfrutar de este dulce típico, podrán hacerlo acercándose al stand ubicado en la plaza de eventos. Está prevista la entrega de 350 unidades.