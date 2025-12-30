La suerte sonríe a tres clientas del comercio de Narón con los vales de la campaña Merca Nadal

Foto de familia en la entrega de los premios Concello

Narón va cerrando su campaña navideña de dinamización comercial y este martes procedió a la entrega de los vales premiados de la iniciativa Merca Nadal. En un acto presidido por la alcaldesa, Marián Ferreiro, y con la presencia también de la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro, el Concello repartió un total de 2.000 euros entre tres vecinas del municipio.

El primer premio, dotado con 1.000 euros, recayó en Blanca Rosa, que introdujo su papeleta en la urna habilitada tras realizar una compra en la tienda de moda Nuria Espasandín. El segundo galardón, de 600 euros, fue para María Pérez López, que hizo lo propio en la juguetería Din y Don. Mientras, Tania Pardo Ínsua se alzó con la tercera recompensa de 400 euros gracias a las compra realizada en Lencería Mari Jose. En el acto de entrega estuvieron presentes, además, las propietarias de estos tres establecimientos.

Compras exprés

Ahora, las tres afortunadas deberán gastar el importe íntegro de estos premios este mismo viernes 2 de enero, en al menos tres de los comercios adheridos a la iniciativa. Para ello, contarán con el acompañamiento y transporte que les brindará la organización.

El mejor escaparate navideño de Narón es el de la tienda de moda y complementos Niza Más información

En el transcurso del acto, Ferreiro agradeció la implicación del tejido comercial naronés y de la vecindad, mientras que Ameneiro ensalzó campañas como esta, “ferramenta clave para dinamizar a economía local” durante la época navideña.