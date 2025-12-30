Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Herida una elfa del Navitrén naronés al caerse en marcha

El suceso se produjo este martes, a la altura de Xuvia

Redacción
30/12/2025 14:43
La edila Olga Ameneiro junto al Navitrén
La edila Olga Ameneiro junto al Navitrén en la imagen promocional de este año
Concello
Una de las mujeres que ejercen de elfas en el recorrido del Navitrén de Narón, un convoy que circula por el municipio durante estas fiestas navideñas, ha resultado herida este martes después de haberse caído de su interior mientras estaba en marcha. 

En concreto, explican desde el Concello que el tren iba a dar una curva a la altura de Xuvia, para girar en el cruce que une la carretera de Castilla y la Praza do Colexio, cuando se abrió la puerta y la chica se precipitó al suelo, recibiendo un fuerte golpe en el hombro.

El accidente se produjo en torno a las 12.30 horas y, tras recibir el socorro de las personas que iban en el Navitrén, hasta el punto acudió la Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que finalmente la trasladó al hospital con una contusión que, en apariencia, no reviste gravedad.

