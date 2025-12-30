Espectáculo
Galicia Magic Fest realiza su única parada en la comarca en una edición que hace historia
Juliana Chen, primera mujer en ganar el FISM en su especialidad, recibió el Bordón Dourado
Los magos Sang Soon Kim (Corea del Sur), Stuart MacDonald (EEUU), Mirko Callaci (Argentina), Julius Frack (Alemania), Juliana Chen (Canadá/China), así como el impulsor del festival Pedro Volta (Pontevedra), subieron este lunes al escenario del Pazo da Cultura de Narón en el marco del Galicia Magic Fest.
El festival, que está celebrando su novena edición por un total de 12 localidades gallegas, entre las que se encuentra la naronesa como única en la comarca tras haber escogido Ferrol, estrenó en este 2025 los premios Bordón Dourado, que se otorgó a Chen.