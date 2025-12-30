Mi cuenta

Concierto

Bruce Springsteeng se siente en el Pazo da Cultura de Narón a través del Boss Gallego, Andrés Balado

El espectáculo que se abarrotó en el inicio de la gira "Back to Glory Days" regresa al mismo escenario para dar la bienvenida al 2026

Redacción
30/12/2025 12:22
El tributo a Bruce Springsteeng que abarrotó el Pazo da Cultura de Narón en el inicio de su gira el pasado mes de abril, “Back to Glory Days”, regresa al mismo escenario para dar la bienvenida al 2026 “en casa”.

Este sábado 3 de enero, a las 21.00 horas, abrirá el telón el músico originario de Cariño Andrés Balado, que dio su mayor salto a la fama a raíz de su participación, en 2019, en el programa televisivo “La Voz”, donde se ganó a pulso el sobrenombre de “El Boss Gallego” hasta la final.

