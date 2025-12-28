La mejor magia del mundo anima la Navidad: Galicia Magic Fest se detiene en Narón

El pasado 2024, Galicia Magic Fest se celebró en el teatro Jofre Jorge Meis

La gira del festival internacional de ilusionismo Galicia Magic Fest llega este lunes 29, a las 20.30 horas, al Pazo da Cultura de Narón para ofrecer al público de la comarca una gala en la que podrá sorprenderse con los números de artistas internacionales mundialmente conocidos. En el elenco, el único de ámbito estatal es el impulsor del espectáculo, el mago pontevedrés Pedro Volta, y también destaca la primera mujer que consiguió el gran premio FISM –Federación Internacional de Sociedades Mágicas– en la especialidad de manipulación.

Precisamente este mismo domingo 28, en el teatro Colón de A Coruña, la maga de raíces chinas y nacionalidad canadiense, que viene desde Las Vegas, Juliana Chen, recibió el Bordón Dourado, un galardón creado en esta novena edición del festival, con el objetivo de reconocer la trayectoria profesional de leyendas del sector además de reforzar el vínculo del Galicia Magic Fest con la excelencia artística.

Completan el equipo que subirá al escenario naronés Sang Soon Kim, de Corea del Sur; Stuart MacDonald, de Estados Unidos; Mirko Callaci, de Argentina, y Julius Frack, de Alemania. Dejando a un lado al alma del festival, Pedro Volta, el evento también tiene la huella del ilusionista francés Enzo Wayne, asesor artístico y creador de determinadas maravillas que se podrán ver en la gala y que dejaron boquiabiertos a los espectadores en grandes escenarios de todo el territorio internacional.

La gira que empezó el pasado día 20 llegará a otros 12 municipios gallegos, tanto a grandes teatros como auditorios humildes.