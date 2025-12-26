Narón despide 2025 con dos cursos sobre autoconsumo y aprovechamiento de ayudas

La Oficina de Transformación Comunitaria se sitúa en el centro social de A Solaina Daniel Alexandre

El Concello de Narón ha programado dos sesiones formativas para la recta final del año. Organizadas por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), ambas citas tendrán lugar en el auditorio municipal los próximos 29 y 30 de diciembre, con acceso libre.

En la primera de ellas, bajo el título “Presentación de Narón en Comunidade: unha comunidade enerxética para o aforro e a independencia enerxética”, se explicará a los presentes —desde particulares y pequeños comerciantes hasta comunidades de montes y asociaciones— en qué consiste exactamente compartir una instalación fotovoltaica.

Así, durante el transcurso de esta formación (a las 12.00 horas) se abordarán los diferentes modelos jurídicos de participación y se ofrecerá una visión práctica sobre cómo se reparte la energía generada. El objetivo, explica el Concello, es que la ciudadanía conozca los pasos necesarios para unirse a este modelo que permite reducir la factura de la luz.

Al día siguiente, a las 20.00 horas, se abordará la financiación a través de la charla “Como acceder ás axudas públicas: guía práctica para veciñanza e entidades”. En este relatorio, dirigido tanto a familias como a entidades locales (Anpas, clubes deportivos, etc.), se explicará dónde encontrar las convocatorias vigentes para eficiencia energética y rehabilitación. Un punto clave de la sesión será el repaso de los errores más frecuentes que suelen cometer las personas solicitantes y que derivan en la pérdida de las ayudas, ofreciendo consejos para preparar la documentación correctamente de antemano. Ambas propuestas cuentan con la financiación de los fondos europeos Next Generation.