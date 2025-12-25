Tres heridos en un choque entre una furgoneta y un coche

El choque se produjo entre un coche y una furgoneta cedida

Un accidente frontal entre una furgoneta y un coche se saldó con tres heridos al mediodía de la jornada de Nochebuena en el concello de Narón.

Los efectivos del cuerpo de Bomberos de esta localidad recibieron el aviso de los propios afectados, indicándoles que se encontraban personas atrapadas en el interior de los vehículos accidentados.

Cuando se personaron en el lugar de los hechos ya habían salido por sí mismos, y los profesionales del Speis de Narón se centraron en el control de riesgos y la valoración primaria de los lesionados, antes de que llegaran los servicios sanitarios. Además de proceder a efectuar la pertinente limpieza de la vía.

La carretera (AC-116)permaneció cortada en ambos sentidos, regulada por la Guardia Civil.

También se movilizaron la Policía Nacional y la Policía Local, además de técnicos en electricidad para reparar los daños ocasionados en una farola como consecuencia del impacto.

El operativo se inició a las 12.23 horas y finalizó a las dos de la tarde, cuando se restableció el tráfico.