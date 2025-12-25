Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Tres heridos en un choque entre una furgoneta y un coche

El accidente se produjo el día de Nochebuena en Narón

Redacción
25/12/2025 12:38
El choque se produjo entre un coche y una furgoneta
El choque se produjo entre un coche y una furgoneta
cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Un accidente frontal entre una furgoneta y un coche se saldó con tres heridos al mediodía de la jornada de Nochebuena en el concello de Narón.

Los efectivos del cuerpo de Bomberos de esta localidad recibieron el aviso de los propios afectados, indicándoles que se encontraban personas atrapadas en el interior de los vehículos accidentados.

 

Cuando se personaron en el lugar de los hechos ya habían salido por sí mismos, y los profesionales del Speis de Narón se centraron en el control de riesgos y la valoración primaria de los lesionados, antes de que llegaran los servicios sanitarios. Además de proceder a efectuar la pertinente limpieza de la vía.

La carretera (AC-116)permaneció cortada en ambos sentidos, regulada por la Guardia Civil

También se movilizaron la Policía Nacional y la Policía Local, además de técnicos en electricidad para reparar los daños ocasionados en una farola como consecuencia del impacto. 

El operativo se inició a las 12.23 horas y finalizó a las dos de la tarde, cuando se restableció el tráfico.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Miembros de la Barroteka con la presidenta de Asotrame

Éxito de público y ventas del mercado solidario de La Barroteka para Asotrame
Montse Fernández
Receta de navajas a la marinera

Receta | Navajas a la marinera
Redacción
Receta de crema de nécoras

Receta | Crema de nécoras
Redacción
Portadores de San Juan Evangelista en la Semana Santa de 2024

Un portador denuncia a la Cofradía de Dolores y a un responsable ante la AEPD
Redacción