Narón construirá un campo de fútbol en Sinde y un almacén para piragüismo en Xuvia

Un momento de la sesión plenaria de este martes Concello

El Concello de Narón cerró este 23 de diciembre su calendario de sesiones plenarias de 2025 con un acuerdo unánime para impulsar infraestructuras deportivas en el municipio. Así las cosas, través de la segunda fase del plan provincial POS+ Adicional 4/2025 de la Diputación de A Coruña, el Consistorio invertirá un total de 546.799,35 euros en dos proyectos clave.

Se trata de la creación de un nuevo campo de fútbol de césped artificial en la zona de Sinde (O Val), atendiendo así a una reivindicación histórica de los clubes locales, y de la construcción de un almacén dedicado al piragüismo en Xuvia.

Para agilizar los trámites, el gobierno naronés demandó al organismo provincial que le delegue las competencias de contratación y ejecución de ambas obras, comprometiéndose, además, a aportar la cuantía económica complementaria necesaria para realizar las actuaciones desde las arcas municipales. “Ambas actuacións foron seleccionadas como investimentos financieiramente sostibles e compatibles coa situación orzamentaria do municipio”, expone el ejecutivo.

La sesión plenaria sirvió, asimismo, para poner al día diversas gestiones administrativas y contables. En este sentido, el pleno ratificó varios reconocimientos extrajudiciales de crédito que permitirán saldar facturas pendientes de años anteriores y regularizar los pagos pendientes al vecino Concello de Ferrol por el servicio de depuración de aguas residuales del ejercicio 2024. Del mismo modo, se dio el visto bueno inicial a la depuración de saldos contables por prescripción y se corrigió un detalle técnico en la prórroga del convenio de transporte metropolitano –tratado en la sesión plenaria del mes de noviembre– para garantizar que las anualidades del gasto plurianual estén correctamente reflejadas.

Como es habitual, la última parte del pleno la protagonizaron las diversas mociones presentadas por los diferentes grupos. La corporación apoyó las presentadas por el PP relativas a la mejora, señalización y mantenimiento de los hidrantes de incendio, así como la de mejora de la seguridad vial y la accesibilidad para peatones en diversas zonas del municipio. También la del BNG que insta a reforzar las políticas de prevención forestal y gestión del medio natural tras los graves incendios sufridos en Galicia el pasado verano.

Salieron rechazadas, sin embargo, la conjunta de PSOE y PP relativa a la humanización y revitalización de la calle Reis Católicos –durante su debate intervino desde la grada el presidente del Club de Jubilados y Pensionistas Santa Icía, Francisco Luis Larrea, para explicar que, “sin actividad económica, no hay barrio. Sin raíces, no crece nada”–, así como la de socialistas y nacionalistas relativa a la gestión pública del agua en el municipio