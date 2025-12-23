El alcalde Abel Caballero elogia el encendido del IES Terra de Trasancos: “Viva Vigo y viva Narón”

El regidor vigués en el vídeo del instituto naronés Cedida

La ferviente pasión por la Navidad del alcalde vigués, Abel Caballero, ha cruzado simbólicamente Galicia para aterrizar en el IES Terra de Trasancos de Narón. A través de un vídeo –incluido en la pieza de felicitación navideña que prepara cada año el centro–, el regidor olívico ha congratulado a la comunidad educativa del instituto naronés por su despliegue de luces, calificándolo de “magnífico”.

“La verdad es que lo hicisteis que casi, casi podría ser el encendido de la ciudad”, comentó el alcalde, añadiendo que “Vigo fue capaz de hacer que la Navidad reviviera en la cultura activa de la gente y en todas partes se encienden árboles, se encienden luces, se ponen motivos... y vosotros y vosotras lo hicisteis extraordinariamente bien”, aseveró, recordando cómo se debe hacer la cuenta atrás en la iluminación y culminando con un “Viva Vigo y viva Narón”.

Cabe señalar que este encendido en el instituto naronés tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, coincidiendo con la mítica ceremonia del Rockefeller Center en Nueva York.

Un secreto bien guardado

La participación de Caballero fue el resultado de una “misión secreta” liderada por la directora del IES, Graciela Galdo, para premiar el intenso trabajo navideño del alumnado y el profesorado.

El vídeo acumula más de 1.600 reproducciones en Youtube desde su publicación hace seis días. “La idea inicial era tener el clip para el propio día del encendido, pero no pudo ser”, explica la directora, remarcando que “nos hizo mucha ilusión que nos lo mandase, aunque fuese unas semanas después. No lo sabía nadie, solo una profesora que estaba conmigo cuando lo recibí. Mantuvimos el secreto y quise darles la sorpresa”, expone, añadiendo que “valió la pena”.

Espíritu navideño

Graciela Galdo incide en el espíritu navideño que invade las instalaciones educativas cada año. “Nos gusta mucho la Navidad”, confiesa entre risas. El apartado protagonista de la decoración del centro son un conjunto de casitas de madera iluminadas, un proyecto de poblado que ha requerido más de un año de implicación.

“Las hizo el alumnado que cursaba el año pasado 1º de ESO, con el apoyo de su profesora de plástica, Bea Lamigueiro”, explica la directora del centro naronés. Además, el IES organizó un concurso de puertas navideñas en el que tomaron parte escolares de todos los niveles educativos, cuyo trabajo puede verse en el vídeo.