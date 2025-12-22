Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El Navitrén ya recorre las calles de Narón

El transporte es gratuito, aunque para usarlo es necesario comprar en algún establecimiento de la Asociación de Comercio local

Redacción
22/12/2025 20:24
La edila Olga Ameneiro junto al Navitrén
La edila Olga Ameneiro junto al Navitrén
Concello
El tren de Navidad recorre las calles de Narón de manera interrumpida hasta el martes 30 y funcionará también los días 2, 3 y 4 de enero

Las salidas serán a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Durante la mañana, la locomotora partirá de la casa consistorial hacia Xuvia, mientras que por las tardes realizará el recorrido desde la parada del Concello hasta la plaza de A Gándara.

Un momento del encendido navideño

Narón encara la Navidad con una amplia programación de actividades que comienza este jueves

Más información

Los viajes en este Navitrén son completamente gratuitos, siendo solamente necesario disponer de un ticket de compra de los establecimientos adheridos a la Asociación de Comercio de Narón.

