El Navitrén ya recorre las calles de Narón

La edila Olga Ameneiro junto al Navitrén Concello

El tren de Navidad recorre las calles de Narón de manera interrumpida hasta el martes 30 y funcionará también los días 2, 3 y 4 de enero.

Las salidas serán a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Durante la mañana, la locomotora partirá de la casa consistorial hacia Xuvia, mientras que por las tardes realizará el recorrido desde la parada del Concello hasta la plaza de A Gándara.

Los viajes en este Navitrén son completamente gratuitos, siendo solamente necesario disponer de un ticket de compra de los establecimientos adheridos a la Asociación de Comercio de Narón.