El mejor escaparate navideño de Narón es el de la tienda de moda y complementos Niza

El tejido comercial de la localidad de Narón fue reconocido este lunes en la entrega de premios a los mejores escaparates con decoración navideña. En un acto presidido por la alcaldesa, Marián Ferreiro, y la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, el Consistorio tuvo en consideración el esfuerzo de los negocios locales por embellecer las calles y fomentar el consumo de proximidad durante esta época del año. En la categoría de comercio, la tienda de moda Niza se alzó con el primer premio (200 euros), seguida de Confecciones Tucho (100). Por su parte, en el sector hostelero, el Restaurante Nueva Orleáns fue distinguido con 200 por su destacada ornamentación exterior.

La regidora remarcó durante la entrega que el comercio naronés es el “corazón da cidade”, subrayando que estas campañas no solo impulsan la economía, sino que “manteñen viva a identidade e o dinamismo das nosas rúas. Campañas como Merca Nadal axudan a reforzar ese vínculo entre a veciñanza e os establecementos da localidade”, añadió la responsable municipal. Además de los premios de decoración, se entregaron cuatro cestas de Navidad a clientela que realizó sus compras en Pastelería Santy, Froitas Améndoa, Franja Moda y Xoguetería Din y Don.

Ameneiro recordó que este 22 de diciembre es la última jornada en la que se podían depositar las papeletas en las urnas y participar en el sorteo de tres vales de compra –por valor de 1.000, 600 y 400 euros–, que se celebrará el próximo lunes 29 en la casa consistorial.

“Queremos un Nadal participativo e creativo, no que cada comercio poida amosar a súa personalidade e ao mesmo tempo ofrecer aos clientes un motivo máis para elixir Narón. Estes premios son unha forma de agradecer a implicación tanto dos negocios como da cidadanía”, remarcó la responsable de Promoción Económica.