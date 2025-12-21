Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Papá Noel llega este lunes y martes a Odeón

Los menores podrán depositar también su carta de deseos en el buzón instalado para la ocasión

Redacción
21/12/2025 21:32
Imagen de archivo de Papá Noel en su visita al centro comercial naronés
Imagen de archivo de Papá Noel en su visita al centro comercial naronés
Emilio Cortizas
El centro comercial Odeón de Narón recibe este lunes 22 de diciembre y también el martes 23 la visita de Papá Noel. El punto de encuentro será la plaza de eventos, junto al gigantesco árbol de Navidad instalado. 

Allí las niñas y niños podrán saludarlo entre las 18.00 y las 21.00 horas, ambas jornadas, así como dejar sus cartas con sus peticiones en el buzón habilitado para ello.

Praza da igualdade Papá Noel Fojeteiros

El mal tiempo frenó la ruta motera con Papá Noel de Fojeteiros pero no la solidaridad

Más información
