Papá Noel llega este lunes y martes a Odeón

Imagen de archivo de Papá Noel en su visita al centro comercial naronés Emilio Cortizas

El centro comercial Odeón de Narón recibe este lunes 22 de diciembre y también el martes 23 la visita de Papá Noel. El punto de encuentro será la plaza de eventos, junto al gigantesco árbol de Navidad instalado.

Allí las niñas y niños podrán saludarlo entre las 18.00 y las 21.00 horas, ambas jornadas, así como dejar sus cartas con sus peticiones en el buzón habilitado para ello.