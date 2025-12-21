Cuando Sedes conquistó la política nacional: Amalia Fraguela, referente anarquista

Una placa en el callejero naronés que recuerda la figura de la anarquista Emilio Cortizas

A día de hoy en Narón solo queda una calle, la que va desde un poco más allá de la escuela infantil de A Gándara y llega a la Concepción Arenal que, a su vez, desemboca en la carretera de Castilla. Sin embargo, el nombre de Amalia Fraguela llegó a salir en periódicos de importante tirada como “El látigo” o “Tierra y Libertad”, diarios con un marcado carácter de izquierdas.

Nacida en la parroquia naronesa de Sedes en 1884, los datos sobre ella son escasos y se pierde una larga parte de su vida, aunque aún quedan vestigios en la creación de “La Antorcha”, el que sería uno de los primeros colectivos anarquistas de España –junto con Rosario Sardina y Emilia Cora– y, apenas un año más tarde, “Luz y Armonía”, un grupo anarcofeminista ya constituido en Euskadi y que, además de llevar por nombre el mismo que su hija –evitando así usar los del santoral–, supondría la primera creación de esta categoría en tierras vascas.

Sus primeras intervenciones, como recogen los datos de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), la sitúan en Ferrol; en concreto, en un mitin celebrado en julio de 1912 para la creación de una escuela racionalista.

El Ferrol obrero entre dos siglos Más información

Tres meses después, participa en el Grupo 13 de Octubre, colectivo que también llegó a tener su propia publicación, “Cultura libertaria”, una entrega quincenal que se editaba en la ciudad herculina de la mano de otras entidades con las mismas tendencias políticas, en una marcha por los presos sociales.

Barakaldo

Es también en esta etapa en la que sale a la luz “A la mujer”, donde apela a las compañeras a “derribar las instituciones políticas y religiosas”. Esta es una de las pocas publicaciones que aún se conservan en espacios como el archivo municipal de Barakaldo –municipio de Bizkaia donde la de Sedes se asentó a mediados de la década de 1910 y donde contó con su propio local de reuniones–, demostrando, así, la conexión entre los principales núcleos industriales y obreros del norte de la península y el papel relevante de la mujer en las luchas sociales.

Esto no solo lo vislumbra la figura de Fraguela, sino las constantes referencias a, sobre todo, la ciudad naval, que son continuas en los periódicos de izquierdas de la época, reproduciendo la correspondencia entre compañeros políticos y que permiten situar a la naronesa en Barakaldo hasta algo antes de la proclamación de la Segunda República, cuando regresó a Ferrol.

Reportaje | La ciudad de Ferrol no pisa en femenino Más información

Sin embargo, aquí llega el vacío. Durante las décadas de los 40 y 50, Fraguela trabajó en el servicio de limpieza del Concello y la situación a la que se enfrenta es de pobreza. Afincada en el barrio de Esteiro con varios hijos y un trabajo precario, la sindicalista hacía, asimismo, de “mediadora” entre las administraciones públicas y los vecinos y vecinas con menos recursos de la zona que, por aquel entonces, no tenían acceso a la educación y no sabían ni leer ni escribir.

“Avanzad, amigas mías, que en tiempos no lejanos, la mujer no será la esclava del hombre; será su compañera y compartirán sus alegrías” Amalia Fraguela

Amalia Fraguela falleció en la urbe naval 1958 en una situación de anonimato después de ser una de las pioneras del anarcofeminismo, pero también una figura más que relevante en el ámbito obrero, tanto para los libertarios como para la lucha de los derechos de las mujeres.

La posterior dictadura y la represión, al igual que en muchos otros casos, borró su nombre, pero quedaron impresas en papel sus ideas que, ya en 1913, se adelantaban a las reivindicaciones que continúan vigentes en pleno 2025: “Romped, amigas mías, esa terrible cadena que os oprime; avanzad animosas (...). Adelante, avanzad hacia la sociedad moderna, donde todo será armonía y amor y, en tiempos no lejanos, la mujer no será la esclava del hombre; será su compañera y juntos compartirán sus alegrías”, clama el texto publicado en “Tierra y Libertad”.