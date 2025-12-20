Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El personal de Eroski sale a la calle en Narón para pedir las condiciones del convenio provincial

Un empleado de Eroski cobra sobre mil euros menos al año que el personal que va por convenio provincial

Redacción
20/12/2025 22:52
A Gandara manifestación Eroski
​La manifestación salió del supermercado de A Gándara
Daniel Alexandre
Las plantillas de los supermercados del grupo Vegalsa-Eroski –incluidas Familia y Cash Record, pero no las franquicias “City”– estaban convocadas este sábado a secundar una jornada de paro y manifestaciones en las tres ciudades de la provincia para reclamar mejores condiciones salariales y laborales. 

En la comarca de Ferrol, la movilización comenzó en el supermercado de A Gándara y contó con una alta participación a pesar del aguacero que cayó durante parte de la mañana. 

Convocada por la CIG, la protesta, según explicaron esta misma semana, es la reacción a la decisión de la empresa de “non querer avanzar na equiparación das condicións salariais e sociais coas que xa recolle o convenio provincial do comercio de alimentación e a negativa a realizar novas contratacións para afrontar a sobrecarga de traballo”. 

Una de las representantes del sindicato nacionalista en el comité, Alejandra Formoso, apuntó que, de media, un empleado de Eroski cobra sobre mil euros menos al año que el personal que se rige por el convenio provincial y que las diferencias crecen en función de la antigüedad. 

Hasta el año 2006, recuerda el sindicato, Eroski se regía por el mismo que tienen Gadis y Froiz, el marco provincial, pero entonces la empresa “negociou en Madrid un convenio propio con condicións inferiores en todas as materias”. 

La CIG expone que en este tiempo la empresa ofreció un 1,5% de incremento salarial además del 2% que figura en el convenio propio, pero “non constitúe unha suba real porque se aplica como complemento absorbíbel que se desconta doutros”. 

