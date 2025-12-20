El mal tiempo frenó la ruta motera con Papá Noel de Fojeteiros pero no la solidaridad

Praza da igualdade Papá Noel Fojeteiros Daniel Alexandre

A pesar de que el mal tiempo obligó a cambiar los planes iniciales sobre dos ruedas, la solidaridad de la vecindad de Narón se mantuvo firme durante la jornada de este sábado. La esperada “Papanoelada” motera impulsada por el Motoclub Fojeteiros de Narón, que preveía reunir a unas 600 motos recorriendo las calles del municipio a primera hora de la tarde, tuvo que suspender su ruta debido a las lluvias, priorizando la seguridad de los participantes.

Sin embargo, el rugir de los motores fue sustituido por el goteo constante de personas que se acercaron, pese al intenso frío, hasta la carpa instalada en la Praza da Igualdade para aportar su granito de arena. Como explica Luis Bouza, presidente de la entidad, aunque el cielo no dio demasiada tregua, la respuesta de la gente fue ejemplar.

Recogida de alimentos Daniel Alexandre

“Están respondiendo muy bien. Si hiciese mejor tiempo, seguro que había más ambiente, pero no hay queja. Participaron y se involucraron”, aseveró a media tarde el responsable del club naronés. Bajo el resguardo de la carpa, el ambiente fue festivo, familiar y sobre todo solidario hasta aproximadamente las diez de la noche.

Mientras los menores disfrutaron de los juegos y pintacaras organizados para ellos, así como de trasladar en persona a Papá Noel sus peticiones para la noche del 24, los adultos aprovecharon para colaborar con el Centro de Recursos Solidarios aportando alimentos no perecederos, ropa o juguetes.

Una menor junto a Papá Noel Daniel Alexandre

Sin duda, Narón volvió a demostrar este sábado, una vez más, que aunque el clima obligue a aparcar las motos, la solidaridad de sus vecinas y vecinos no tiene freno.