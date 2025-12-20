Mi cuenta

El mal tiempo frenó la ruta motera con Papá Noel de Fojeteiros pero no la solidaridad

El club recogió alimentos no perecederos, juguetes o ropa para las familias más vulnerables

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/12/2025 22:07
Praza da igualdade Papá Noel Fojeteiros
Praza da igualdade Papá Noel Fojeteiros
Daniel Alexandre
A pesar de que el mal tiempo obligó a cambiar los planes iniciales sobre dos ruedas, la solidaridad de la vecindad de Narón se mantuvo firme durante la jornada de este sábado. La esperada “Papanoelada” motera impulsada por el Motoclub Fojeteiros de Narón, que preveía reunir a unas 600 motos recorriendo las calles del municipio a primera hora de la tarde, tuvo que suspender su ruta debido a las lluvias, priorizando la seguridad de los participantes.

Sin embargo, el rugir de los motores fue sustituido por el goteo constante de personas que se acercaron, pese al intenso frío, hasta la carpa instalada en la Praza da Igualdade para aportar su granito de arena. Como explica Luis Bouza, presidente de la entidad, aunque el cielo no dio demasiada tregua, la respuesta de la gente fue ejemplar.

Praza da igualdade Papá Noel Fojeteiros
 Recogida de alimentos 
Daniel Alexandre

“Están respondiendo muy bien. Si hiciese mejor tiempo, seguro que había más ambiente, pero no hay queja. Participaron y se involucraron”, aseveró a media tarde el responsable del club naronés. Bajo el resguardo de la carpa, el ambiente fue festivo, familiar y sobre todo solidario hasta aproximadamente las diez de la noche.

Momento de una edición anterior de la iniciativa impulsada por el club motero y el Concello

Los Fojeteiros celebrarán su XV Xornada Solidaria

Más información

Mientras los menores disfrutaron de los juegos y pintacaras organizados para ellos, así como de trasladar en persona a Papá Noel sus peticiones para la noche del 24, los adultos aprovecharon para colaborar con el Centro de Recursos Solidarios aportando alimentos no perecederos, ropa o juguetes. 

Praza da igualdade Papá Noel Fojeteiros
Una menor junto a Papá Noel  
Daniel Alexandre

Sin duda, Narón volvió a demostrar este sábado, una vez más, que aunque el clima obligue a aparcar las motos, la solidaridad de sus vecinas y vecinos no tiene freno.

