Narón

Narón actualiza el callejero de O Val con la nueva numeración

El Ayuntamiento comenzó a entregar este viernes la rotulación, y lo hará durante las próximas dos semanas

Redacción
19/12/2025 19:38
Cuatro ejemplos de los nuevos carteles identificativos
Cuatro ejemplos de los nuevos carteles identificativos
Concello
El Ayuntamiento de Narón inició este viernes la entrega gratuita de los nuevos rótulos para las viviendas de O Val, un proceso que se extenderá durante las próximas dos semanas. Cabe recordar que estas placas incluyen el nombre de la vía, el número y un código QR con datos catastrales.

Desde el ejecutivo local recuerdan a la ciudadanía interesada en obtener esta cartelería gratuita que debe acudir a la tercera planta de la casa consistorial, de 8.30 a 13.30 horas, aportando la dirección y la referencia de su inmueble. Aquellas personas que tengan dudas sobre su nueva dirección pueden consultarla en el visor público municipal disponible en la web del Concello. Asimismo, el gobierno naronés recuerda a los vecinos y vecinas de Castro, San Xiao y San Mateo que todavía no hayan recogido su placa que aún pueden hacerlo.

Narón invierte más de 20.000 euros en la numeración de cuatro parroquias

Más información

La administración local pretende con este cambio en la rotulación, entre otros objetivos, facilitar la localización de los domicilios tanto para los diferentes servicios de emergencia como para, por ejemplo, el reparto de correspondencia y paquetería.

