Narón actualiza el callejero de O Val con la nueva numeración

El Ayuntamiento de Narón inició este viernes la entrega gratuita de los nuevos rótulos para las viviendas de O Val, un proceso que se extenderá durante las próximas dos semanas. Cabe recordar que estas placas incluyen el nombre de la vía, el número y un código QR con datos catastrales.

Desde el ejecutivo local recuerdan a la ciudadanía interesada en obtener esta cartelería gratuita que debe acudir a la tercera planta de la casa consistorial, de 8.30 a 13.30 horas, aportando la dirección y la referencia de su inmueble. Aquellas personas que tengan dudas sobre su nueva dirección pueden consultarla en el visor público municipal disponible en la web del Concello. Asimismo, el gobierno naronés recuerda a los vecinos y vecinas de Castro, San Xiao y San Mateo que todavía no hayan recogido su placa que aún pueden hacerlo.

La administración local pretende con este cambio en la rotulación, entre otros objetivos, facilitar la localización de los domicilios tanto para los diferentes servicios de emergencia como para, por ejemplo, el reparto de correspondencia y paquetería.