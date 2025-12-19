Narón
Los villancicos llenarán de espíritu navideño la plaza de Galicia de Narón el próximo lunes
La Coral Areosa de Piñeiros ofrece el domingo un concierto solidario en beneficio de Cáritas
La plaza de Galicia acogerá el lunes 22 (18.30 horas) el Concerto de Panxoliñas de Narón. En él tomarán parte las corales Chorima de Castro, Amistad do Couto y Areosa de Piñeiros –esta última ofrecerá la jornada anterior, junto a la Rondalla Añoranzas de Ferrol, el coro parroquial Nosa Señora dos Desamparados y Areosa un concierto solidario en beneficio de Cáritas (18.00 en la iglesia)–.
“Este concerto é un exemplo do que supón o traballo constante das entidades culturais de Narón, que non só manteñen viva a tradición musical, senón que favorecen espazos de encontro e convivencia entre a veciñanza”, indicó la edila Olga Ameneiro.