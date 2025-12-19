Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Los villancicos llenarán de espíritu navideño la plaza de Galicia de Narón el próximo lunes

La Coral Areosa de Piñeiros ofrece el domingo un concierto solidario en beneficio de Cáritas

Redacción
19/12/2025 19:44
Un instante de la presentación del Concerto de Panxoliñas
Concello
La plaza de Galicia acogerá el lunes 22 (18.30 horas) el Concerto de Panxoliñas de Narón. En él tomarán parte las corales Chorima de Castro, Amistad do Couto y Areosa de Piñeiros –esta última ofrecerá la jornada anterior, junto a la Rondalla Añoranzas de Ferrol, el coro parroquial Nosa Señora dos Desamparados y Areosa un concierto solidario en beneficio de Cáritas (18.00 en la iglesia)–.

Un momento del encendido navideño

Narón encara la Navidad con una amplia programación de actividades que comienza este jueves

Más información

“Este concerto é un exemplo do que supón o traballo constante das entidades culturais de Narón, que non só manteñen viva a tradición musical, senón que favorecen espazos de encontro e convivencia entre a veciñanza”, indicó la edila Olga Ameneiro.

