Diario de Ferrol

Narón

El talento del alumnado naronés del Santiago Apóstol, a la vista en las cristaleras de la Asociación de Personas Xordas de Ferrolterra

La entidad invita a la ciudadanía a llevarse una de las postales que decoran su local

Redacción
19/12/2025 19:52
Postales en la cristalera del local de la APX
Postales en la cristalera del local de la AXF
Cedida
Las cristaleras del local de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) muestran estos días las postales de Navidad que ha elaborado el alumnado del colegio naronés Santiago Apóstol.

Desde la entidad, que vela por la eliminación de barreras del colectivo desde su creación en 1972, animan a la ciudadanía a acercarse al local para disfrutar del talento joven y llevarse a sus hogares alguna de estas felicitaciones.

Aneiros junto a tres integrantes de la AXF

