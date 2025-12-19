El talento del alumnado naronés del Santiago Apóstol, a la vista en las cristaleras de la Asociación de Personas Xordas de Ferrolterra

Postales en la cristalera del local de la AXF Cedida

Las cristaleras del local de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) muestran estos días las postales de Navidad que ha elaborado el alumnado del colegio naronés Santiago Apóstol.

Desde la entidad, que vela por la eliminación de barreras del colectivo desde su creación en 1972, animan a la ciudadanía a acercarse al local para disfrutar del talento joven y llevarse a sus hogares alguna de estas felicitaciones.