Diario de Ferrol

Narón

“Narón a toda cor”, la forma de celebrar la Navidad creando un mural juvenil

Los talleres, previos a la elaboración de la pintura, tendrán lugar del 25 al 28 de diciembre

Redacción
18/12/2025 22:56
El concejal Ibán Santalla en la presentación del evento
El concejal Ibán Santalla en la presentación del evento
Cedida
Introducirse en la técnica del muralismo y, además, crear una obra colectiva para decorar la fachada de la Casa da Mocidade naronesa es el doble objetivo de la iniciativa “Narón a toda cor”, una propuesta para estas vacaciones que  este jueves fue presentada por el responsable de las políticas de juventud del Concello de Narón, Ibán Santalla.

El concejal explicó el contenido de esta idea de arte urbano participativo que está dirigida a la juventud y se desarrollará durante estas fiestas navideñas en la Casa da Mocidade da Gándara, señalando, además, que la actividad culminará con la creación de un mural colectivo en la fachada del edificio.

Tal y como explicó Santalla, se trata de un taller de muralismo en el que las personas participantes “terán a oportunidade de implicarse directamente na transformación dun espazo público, creando un deseño con identidade xuvenil e fomentando valores como o traballo en equipo e a participación social”.

El edil destacó también que la iniciativa “ofrece unha alternativa de lecer creativo durante as vacacións de Nadal, pensada para favorecer a convivencia, a socialización e a expresión artística da mocidade”.

El taller para la creación del mural se celebrará el propio día de Navidad, 25 de diciembre, de 15:00 a 18:00 horas, y los días 26, 27 y 28 de diciembre, en horario de 11:00 a 18:00 horas, en la Casa da Mocidade da Gándara, situada en la calle Cuatro Caminos nº 38, en Narón.

La actividad es gratuita y abierta a mayores de 8 años. Los menores de 12 deberán acudir acompañados de una persona adulta. La inscripción puede realizarse a través del código QR que se incluye en los carteles informativos que difundió el Concello y la actividad corre a cargo de Imperdible Arte Urbano

