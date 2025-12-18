Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El Pazo da Cultura alberga mañana el espectáculo musical de Lilo y Stich

Las entradas pueden adquirirse a partir de 14 euros

Redacción
18/12/2025 23:20
Una imagen del espectáculo
Una imagen del espectáculo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Pazo da Cultura de Narón acoge este sábado, a las 18.00 horas, el espectáculo “Ohana, o musical de Lilo e Stich”.

La iniciativa está dirigida a toda la familia, con voces en directo y canciones originales, que harán las delicias de los menores de la casa.

El musical se basa en la historia del experimento 626, creado por el doctor Jumba con el objetivo de generar destrucción, pero escapa y aterriza en Hawai, donde conocerá a Lilo, una niña solitaria que lo bautiza como Stich.

Mientras Jumba y Pleakley intentan capturarlo, Stich aprenderá el verdadero significado de las palabras amistad y familia.

En el espectáculo, los personajes cantan y bailan en directo. Las entradas pueden adquirirse a partir de 14 euros, en las dos plantas, y en el patio general, a un precio de 16 euros

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Veiguela, segunda por la derecha, en el podio de Atapuerca

Irma Veiguela compite en casa con el Ourense en el Nacional
Miriam Tembrás
Imagen de la junta general de accionistas

Visto bueno a las cuentas del Racing de Ferrol
Juan Quijano
ritual

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón
Redacción
La alcaldesa con participantes en el curso

Despedida del alumnado extranjero participante en el taller de acogimiento lingüístico de Narón
Redacción