El Pazo da Cultura alberga mañana el espectáculo musical de Lilo y Stich

Una imagen del espectáculo Cedida

El Pazo da Cultura de Narón acoge este sábado, a las 18.00 horas, el espectáculo “Ohana, o musical de Lilo e Stich”.

La iniciativa está dirigida a toda la familia, con voces en directo y canciones originales, que harán las delicias de los menores de la casa.

El musical se basa en la historia del experimento 626, creado por el doctor Jumba con el objetivo de generar destrucción, pero escapa y aterriza en Hawai, donde conocerá a Lilo, una niña solitaria que lo bautiza como Stich.

Mientras Jumba y Pleakley intentan capturarlo, Stich aprenderá el verdadero significado de las palabras amistad y familia.

En el espectáculo, los personajes cantan y bailan en directo. Las entradas pueden adquirirse a partir de 14 euros, en las dos plantas, y en el patio general, a un precio de 16 euros