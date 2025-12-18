Mi cuenta

Narón

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón

Este viernes se abre una muestra de Catalina Martín, que incluye una tertulia con Isabel Ramos

Redacción
18/12/2025 23:26
ritual
Este viernes se inaugura una muestra de Catalina Martínl
Cedida
Cada vez son más los establecimientos, sobre todo de hostelería, que dan cabida a exposiciones de artistas locales que tienen la oportunidad de dar a conocer e incluso vender su obra. También la polivalencia de los locales permiten que se puedan acoger distintas actividades y en esta línea trabaja la naronesa cafetería Ritual , situada frente al pabellón Campo da Serra.

Como explican desde el propio establecimiento, “estamos haciendo una apuesta por la difusión de la cultura, ofreciendo un espacio gratuito para presentaciones, coloquios y exposiciones”.

Pero no solo eso, en la propia cafetería, en la que continúan con su actividad original (cafés y tés de especialidad, desayunos brunch, drunch –merienda-cena– o coctelería, como parte de su oferta), disponen de un “bookcrossing” para intercambio de libros o para que la clientela puedan hojearlos como paso previo a su adquisición en una librería. También llevan a cabo conciertos acústicos de cantautores en directo.

Este mismo viernes se inaugura una nueva actividad, la exposición de fotografías y pinturas, a las 19.30 horas, de la pintora Catalina Martín, dentro del evento “Cócteles de naturaleza, literatura y color” que incluye, además, una tertulia sobre la influencia de la naturaleza en la pintura y la literatura, y en la que intervendrá asimismo la escritora local Isabel Ramos, además de la propia Catalina Martín.

La tertulia, como explican desde la organización, está abierta a la asistencia del público interesado, al que animan a participar y conocer esta otra faceta de Ritual.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

