El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón

Este viernes se inaugura una muestra de Catalina Martínl Cedida

Cada vez son más los establecimientos, sobre todo de hostelería, que dan cabida a exposiciones de artistas locales que tienen la oportunidad de dar a conocer e incluso vender su obra. También la polivalencia de los locales permiten que se puedan acoger distintas actividades y en esta línea trabaja la naronesa cafetería Ritual , situada frente al pabellón Campo da Serra.

Como explican desde el propio establecimiento, “estamos haciendo una apuesta por la difusión de la cultura, ofreciendo un espacio gratuito para presentaciones, coloquios y exposiciones”.

Pero no solo eso, en la propia cafetería, en la que continúan con su actividad original (cafés y tés de especialidad, desayunos brunch, drunch –merienda-cena– o coctelería, como parte de su oferta), disponen de un “bookcrossing” para intercambio de libros o para que la clientela puedan hojearlos como paso previo a su adquisición en una librería. También llevan a cabo conciertos acústicos de cantautores en directo.

Este mismo viernes se inaugura una nueva actividad, la exposición de fotografías y pinturas, a las 19.30 horas, de la pintora Catalina Martín, dentro del evento “Cócteles de naturaleza, literatura y color” que incluye, además, una tertulia sobre la influencia de la naturaleza en la pintura y la literatura, y en la que intervendrá asimismo la escritora local Isabel Ramos, además de la propia Catalina Martín.

La tertulia, como explican desde la organización, está abierta a la asistencia del público interesado, al que animan a participar y conocer esta otra faceta de Ritual.