Despedida del alumnado extranjero participante en el taller de acogimiento lingüístico de Narón

La alcaldesa con participantes en el curso Cedida

El Concello de Narón celebró la despedida del alumnado participante en el Obradoiro de acollemento lingüístico impartido por una técnica del Servicio de Normalización Lingüística dependiente de la Concejalía de Política Lingüística y que se desarrolló en la Asociación Vecinal Chafarís.

La iniciativa despertó un notable interés entre personas llegadas recientemente de fuera de Galicia con ganas de acercarse a la lengua gallega. Así, en esta primera edición del taller se contó con alumnado procedente de países como Colombia, Argentina o Francia, así como de otras provincias españolas, como Segovia o Cáceres.

La clausura del curso contó con la participación de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que deseó a las personas participantes lo mejor en esta nueva etapa, animándolas a seguir empleando el gallego en su día a día.

El programa se llevó a cabo entre el 1 de octubre y el 17 de diciembre y contó con un total de 30 horas de formación. Estaba dirigido a personas mayores de edad que se aproximaban por primera vez a la lengua y a la cultura de Galicia. El objetivo principal fue facilitarles herramientas básicas de comunicación y conocimientos acerca de la cultura gallega que favorezcan su integración social.

Durante el desarrollo del taller, el alumnado adquirió conocimientos básicos como presentarse en gallego o comportarse en situaciones cotidianas, como pedir en una cafetería o hacer la compra en una tienda, además de familiarizarse con costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del país, incluida la música gallega.

La dimensión cultural del programa se completó con visitas guiadas al Cimix –Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia– y al Pazo da Cultura, en las que se abordaron contenidos como la historia y la relevancia del molino para la comarca, así como el proyecto cultural que impulsa el Padroado da Cultura de Narón.