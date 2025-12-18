Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Despedida del alumnado extranjero participante en el taller de acogimiento lingüístico de Narón

Los cursos se desarrollaron en la asociación Chafarís

Redacción
18/12/2025 23:06
La alcaldesa con participantes en el curso
La alcaldesa con participantes en el curso
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Concello de Narón celebró la despedida del alumnado participante en el Obradoiro de acollemento lingüístico impartido por una técnica del Servicio de Normalización Lingüística dependiente de la Concejalía de Política Lingüística y que se desarrolló en la Asociación Vecinal Chafarís.

La iniciativa despertó un notable interés entre personas llegadas recientemente de fuera de Galicia con ganas de acercarse a la lengua gallega. Así, en esta primera edición del taller se contó con alumnado procedente de países como Colombia, Argentina o Francia, así como de otras provincias españolas, como Segovia o Cáceres.

La clausura del curso contó con la participación de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que deseó a las personas participantes lo mejor en esta nueva etapa, animándolas a seguir empleando el gallego en su día a día.

El programa se llevó a cabo entre el 1 de octubre y el 17 de diciembre y contó con un total de 30 horas de formación. Estaba dirigido a personas mayores de edad que se aproximaban por primera vez a la lengua y a la cultura de Galicia. El objetivo principal fue facilitarles herramientas básicas de comunicación y conocimientos acerca de la cultura gallega que favorezcan su integración social.

Durante el desarrollo del taller, el alumnado adquirió conocimientos básicos como presentarse en gallego o comportarse en situaciones cotidianas, como pedir en una cafetería o hacer la compra en una tienda, además de familiarizarse con costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del país, incluida la música gallega.

La dimensión cultural del programa se completó con visitas guiadas al Cimix –Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia– y al Pazo da Cultura, en las que se abordaron contenidos como la historia y la relevancia del molino para la comarca, así como el proyecto cultural que impulsa el Padroado da Cultura de Narón.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Veiguela, segunda por la derecha, en el podio de Atapuerca

Irma Veiguela compite en casa con el Ourense en el Nacional
Miriam Tembrás
Imagen de la junta general de accionistas

Visto bueno a las cuentas del Racing de Ferrol
Juan Quijano
ritual

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón
Redacción
Una imagen del espectáculo

El Pazo da Cultura alberga mañana el espectáculo musical de Lilo y Stich
Redacción