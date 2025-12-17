Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón encara la Navidad con una amplia programación de actividades que comienza este jueves

Música, deporte o talleres para la infancia y la juventud componen las propuestas del Concello

Redacción
17/12/2025 20:47
Un momento del encendido navideño
Un momento del encendido navideño
Daniel Alexandre
Narón se encuentra inmerso ya en la atmósfera propia de las fiestas navideñas tras el encendido oficial de su alumbrado a principios de mes. Con el objetivo de dinamizar sus barrios y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades, el Ayuntamiento pone en marcha en la jornada de hoy un intenso programa de actividades que convertirá los espacios públicos y culturales en el epicentro de la convivencia vecinal hasta la llegada de los Reyes Magos.

La inauguración oficial de este calendario tendrá lugar en el Pazo da Cultura con una propuesta musical de proyección internacional. El espectáculo “Michael Jackson Happy Days” será el encargado de abrir el telón, ofreciendo una innovadora visión de los éxitos del rey del pop bajo la sonoridad del góspel.

Sin embargo, la música no será el único motor de estas fechas, ya que la solidaridad también cobrará protagonismo el próximo sábado 20. Ese día, la Praza da Igualdade de A Gándara albergará la XII Jornada Motera Solidaria organizada por el Moto Club Fojeteiros, una cita donde la llegada de Papá Noel sobre dos ruedas servirá para recoger alimentos, ropa y juguetes destinados al Centro de Recursos Solidarios.

Una de las postales

Narón impulsa las felicitaciones en gallego con postales propias

Más información

Además, la juventud y la infancia dispondrán de espacios diseñados a su medida. Mientras que la Casa da Mocidade acogerá entre el 19 y el 27 de diciembre el programa Nadal Xove, con talleres y dinámicas de convivencia para adolescentes, las instalaciones también serán sede del Narón LAB, una apuesta por el aprendizaje tecnológico y la robótica que estará operativa hasta finales de mes (del 16 al 29). Por su parte, las familias podrán disfrutar de experiencias únicas como el taller “Rumbo ao Oriente” en el Cimix, donde se rescatará la tradición de escribir cartas a los Reyes Magos siguiendo la estética del siglo XVIII (entre el día 26 y el 28), o acudir al musical de Lilo & Stitch en el Pazo da Cultura (20 de diciembre).

A medida que se acerque el final del año, el protagonismo recaerá en las tradiciones locales y los grandes espectáculos. La plaza de Galicia se llenará de voces con el tradicional concierto de villancicos el 22 de diciembre, mientras que la agrupación Sementeira ofrecerá su concierto de fin de año el día 27. Uno de los momentos más esperados llegará el 29 de diciembre con el Galician Magic Fest, una gala internacional (20.30 horas) de ilusionismo que traerá a Narón a figuras de la talla de Juliana Chen y Pedro Volta.

El deporte y la celebración nocturna marcarán la transición hacia el 2026. La carrera popular San Silvestre Naronesa, conocida como A Trintaeundoce, recorrerá la carretera de Castilla en la tarde del 31 de diciembre para dar paso, ya de madrugada, a la fiesta de bienvenida al año nuevo en la plaza de Galicia, que contará con música en vivo y pirotecnia.

Luces navideñas frente al concello de Narón

El mapa de la Navidad de Narón: 271 motivos luminosos, paraguas de luz y tecnología LED de alto brillo

Más información

Pero la actividad no cesará en los primeros días de 2026, en los que habrá talleres de cantos tradicionales en A Gándara (el día 2) y un potente tributo a Bruce Springsteen en la jornada del 3 (Pazo da Cultura). La gran cabalgata del 5 de enero recorrerá el municipio desde el CEIP de Xuvia (18.00 horas), repartiendo ilusión antes de la llegada de Sus Majestades. Durante todos estos días, el Navitrén funcionará como nexo de unión entre barrios. La programación al completo puede consultarse en la web municipal.

