Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El BNG exige una gestión pública del agua al finalizar la concesión a la firma Cosma

La formación presentará una moción al respecto en el pleno del próximo martes

Redacción
17/12/2025 21:03
Los ediles nacionalistas en rueda de prensa
Los ediles nacionalistas en rueda de prensa
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El futuro del suministro del agua en Narón se encamina hacia un debate decisivo. El BNG, a través de su portavoz Olaia Ledo, ha registrado una moción para su debate en pleno con un objetivo claro: que el Ayuntamiento rechace cualquier nueva privatización y asuma de forma directa y 100% pública la gestión del servicio. Esta propuesta surge ante la proximidad del 11 de junio de 2027, fecha en la que expirará el contrato vigente con la empresa mixta Cosma S.A. Para los nacionalistas, este vencimiento supone una “oportunidade histórica e ineludible” para que el Concello recupere el control de un recurso que consideran esencial.

La formación apunta que la gestión directa “deu malos resultados como puidemos comprobar aínda máis nos últimos tempos e prioriza o lucro privado sobre o interese da veciñanza”, expone Ledo, añadiendo que “cremos que se abre unha oportunidade se Tega e PP recúan na decisión de facer unha nova Cosma II”. La moción plantea que la creación de una Entidad Pública Empresarial Local o una Sociedad Mercantil Municipal es la fórmula más sostenible.

Vías en mal estado en el rural de Narón

El BNG de Narón denuncia supuestos rellenos en una cantera y pistas rurales intransitables

Más información

Además, el BNG destaca que este modelo integraría las cuentas en el presupuesto local, facilitando la fiscalización y eliminando la “opacidad” en el sistema de concesión actual.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Azael, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca

Azael, futbolista del Racing de Ferrol: "Veo más a mis compañeros que a mi hermano"
Juan Quijano
El 112 movilizó hasta el lugar a los bomberos, la Policía Local y una ambulancia del 061

Trasladado al hospital un conductor herido en una colisión por alcance en Ferrol
J Guzmán
Bomberos ferrolanos interviniendo desde el exterior en la vivienda incendiada

El gran incendio de Ultramar se salda con dos personas heridas de carácter leve
J Guzmán
Los vecinos del barrio denunciaron en múltiples ocasiones el estado del espacio

FeC exige al Concello que realice las mejoras comprometidas para el parque Pablo Iglesias
Redacción