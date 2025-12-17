El BNG exige una gestión pública del agua al finalizar la concesión a la firma Cosma

Los ediles nacionalistas en rueda de prensa Cedida

El futuro del suministro del agua en Narón se encamina hacia un debate decisivo. El BNG, a través de su portavoz Olaia Ledo, ha registrado una moción para su debate en pleno con un objetivo claro: que el Ayuntamiento rechace cualquier nueva privatización y asuma de forma directa y 100% pública la gestión del servicio. Esta propuesta surge ante la proximidad del 11 de junio de 2027, fecha en la que expirará el contrato vigente con la empresa mixta Cosma S.A. Para los nacionalistas, este vencimiento supone una “oportunidade histórica e ineludible” para que el Concello recupere el control de un recurso que consideran esencial.

La formación apunta que la gestión directa “deu malos resultados como puidemos comprobar aínda máis nos últimos tempos e prioriza o lucro privado sobre o interese da veciñanza”, expone Ledo, añadiendo que “cremos que se abre unha oportunidade se Tega e PP recúan na decisión de facer unha nova Cosma II”. La moción plantea que la creación de una Entidad Pública Empresarial Local o una Sociedad Mercantil Municipal es la fórmula más sostenible.

El BNG de Narón denuncia supuestos rellenos en una cantera y pistas rurales intransitables Más información

Además, el BNG destaca que este modelo integraría las cuentas en el presupuesto local, facilitando la fiscalización y eliminando la “opacidad” en el sistema de concesión actual.