Narón impulsa las felicitaciones en gallego con postales propias

Felicitar las Navidades con postales con lemas en lengua gallega es el objetivo que se marca el Concello naronés para estas fiestas y por eso, a través del Servicio de Normalización Lingüística (SNL) del Concello se ha puesto en marcha un año más la campaña “Felicita o Nadal en galego!”, una iniciativa dirigida a fomentar el empleo de la lengua propia en los mensajes que el vecindario comparte con familiares y amistades durante estas fechas.

Como en ediciones anteriores, el SNL ofrece de manera gratuita varios modelos de postales de Navidad en gallego, que cualquier persona puede descargar y utilizar libremente. Las postales están disponibles en la web del servicio, en el apartado de dinamización lingüística, y pueden enviarse a través de redes sociales, aplicaciones móviles, correo electrónico o imprimirse para su envío postal tradicional.

Este año se incorpora además un nuevo diseño, inspirado en el molino de Xuvia, uno de los elementos patrimoniales más reconocibles del municipio de Narón, representado con una estética propia navideña. y que funciona ahora con múltiples actividades, también en estas vacaciones escolares.

Para quien prefiera elaborar sus propios mensajes, pero no tenga la seguridad suficiente en la escritura en gallego, el SNL ofrece también un servicio gratuito de revisión lingüística.

Las personas interesadas solo tienen que remitir sus textos a la dirección electrónica a.pita@naron.gal, desde donde recibirán posteriormente la versión revisada mientras que as postales pueden descargarse en la siguiente web.