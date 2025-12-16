Los reconocidos Cantos de Nadal llegan a la parroquia de Sedes de la mano de Vai Rañala Meu!

Edición pasada de los Cantos de Nadal de Vai Rañala Meu! Cedida

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! de Sedes anuncia la celebración de una nueva edición de sus ya tradicionales “Cantos de Nadal” el próximo domingo 21 de diciembre. La actividad, que se ha consolidado desde 2015 como una cita clave en el calendario cultural navideño de la parroquia, tendrá lugar en el centro cívico.

La jornada comenzará a las 18.00 horas con un obradoiro didáctico centrado en los villancicos. Las personas asistentes podrán conocer las variantes de los cantos tradicionales gallegos por medio de de cinco piezas típicas. Posteriormente, en torno a las 19.00, se ofrecerá un receso para disfrutar de una merienda con chocolate y bolla para reponer fuerzas. La actividad de canto se reanudará media hora después para poner en práctica lo aprendido. Como colofón, el evento culminará con una foliada abierta, invitando al público a sumarse al baile, tocar instrumentos y cantar.

Cabe destacar que la asociación aprovechará el encuentro para realizar una recogida de alimentos no perecederos en beneficio del Centro de Recursos Solidarios. Se solicita la donación preferente de productos básicos como leche entera, aceite, galletas o legumbres, entre otros productos.