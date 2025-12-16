Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los reconocidos Cantos de Nadal llegan a la parroquia de Sedes de la mano de Vai Rañala Meu!

El taller didáctico se celebrará en el centro cívico de Sedes

Redacción
16/12/2025 20:17
Edición pasada de los Cantos de Nadal de Vai Rañala Meu!
Edición pasada de los Cantos de Nadal de Vai Rañala Meu!
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! de Sedes anuncia la celebración de una nueva edición de sus ya tradicionales “Cantos de Nadal” el próximo domingo 21 de diciembre. La actividad, que se ha consolidado desde 2015 como una cita clave en el calendario cultural navideño de la parroquia, tendrá lugar en el centro cívico.

La jornada comenzará a las 18.00 horas con un obradoiro didáctico centrado en los villancicos. Las personas asistentes podrán conocer las variantes de los cantos tradicionales gallegos por medio de de cinco piezas típicas. Posteriormente, en torno a las 19.00, se ofrecerá un receso para disfrutar de una merienda con chocolate y bolla para reponer fuerzas. La actividad de canto se reanudará media hora después para poner en práctica lo aprendido. Como colofón, el evento culminará con una foliada abierta, invitando al público a sumarse al baile, tocar instrumentos y cantar.

Directiva vai Rañala Meu

Vai Rañala Meu! medra pola música tradicional galega dentro da comarca

Más información

Cabe destacar que la asociación aprovechará el encuentro para realizar una recogida de alimentos no perecederos en beneficio del Centro de Recursos Solidarios. Se solicita la donación preferente de productos básicos como leche entera, aceite, galletas o legumbres, entre otros productos.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera

A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate
Redacción
El joven karateka Pablo Beceiro

Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía
Redacción
Guerrero y Santalla, en la presentación de la cita

Freixeiro se engalana para la Trintaeundoce
Redacción
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Las bandas sonoras de “Solo en casa” o “Harry Potter” llegan a Ferrol con la Orquesta Sinfónica
Redacción