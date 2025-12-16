Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Jornada informativa para la ciudadanía de Narón, este viernes, sobre el uso de la baliza V16

Tendrá lugar en el local social de Santa Icía a partir de las 18,00 horas

Redacción
16/12/2025 20:15
Una conductora colocando la baliza en su vehículo
Una conductora colocando la baliza en su vehículo
DGT
Narón se prepara para la inminente entrada en vigor de la baliza V16, que a partir del 1 de enero de 2026 será el dispositivo de señalización de emergencia obligatorio en España, sustituyendo a los tradicionales triángulos. Para asegurar que la ciudadanía esté informada, el Concello ha organizado una sesión informativa en colaboración con la asociación de vecinos de Santa Icía y la empresa DT Autopro. La jornada, dirigida especialmente a personas conductoras pero abierta a la participación de quien así lo desee, tendrá lugar este viernes día 19, a las 18.00 horas, en el local social (calle Mercedes Freire Lago).

En ella se aprenderá a verificar la homologación de la baliza V16, identificando las marcas y modelos certificados. También se abordarán los parámetros esenciales para su correcta utilización y se ofrecerán recomendaciones de mantenimiento preventivo para garantizar su fiabilidad en caso de incidencia.

Un momento de la charla en el local social de O Barqueiro

Las charlas sobre el uso y las funciones de las nuevas balizas V16 se expanden por el área

Más información

La formación, bajo el lema “Máis coñecemento máis seguridade”, correrá a cargo de los expertos locales David Tojeiro, ingeniero mecánico con un máster en ingeniería industrial y reconocido con el premio AJE 2024 a la mejor iniciativa empresarial, así como por Andrés Tojeiro, profesor especializado en mecatrónica industrial.

