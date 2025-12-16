Mi cuenta

Narón

Celebración de talleres de cantos tradicionales en Narón, de la mano de Semente de Trasancos

El taller tendrá lugar el 2 de enero

Redacción
16/12/2025 00:08
Luces navideñas frente al concello de Narón
El Concello de Narón pone en marcha la iniciativa desde Normalización LIngüística
I Jorge Meis
El Servicio de Normalización Lingüística del Concello de Narón impulsa una nueva actividad de dinamización lingüística para estas fiestas: Se trata de un taller de cantos de Nadal impartido por Semente de Trasancos, pensado para recuperar la tradición gallega del canto comunitario y, al mismo tiempo, reforzar la presencia del gallego en el comercio local.

La propuesta incluye una sesión de aprendizaje de piezas tradicionales propias de estas fechas, que posteriormente se interpretarán en un recorrido por los comercios de A Gándara. Las niñas y niños participantes recibirán un aguinaldo en los establecimientos colaboradores.

El vecindario está invitado a sumarse a esta celebración festiva y participativa, para la que se anima a traer instrumentos tradicionales (panderetas, tambores, castañuelas…) y vestir ropa tradicional gallega, con el fin de contribuir a la ambientación de la jornada.

El taller tendrá lugar el viernes 2 de enero, a las 18.00 horas, en la Casa da Xuventude, que servirá tanto de punto de encuentro y de espacio de ensayo previo al recorrido por los comercios del entorno de A Gándara. La actividad es gratuita y está abierta a todas las edades, aunque los menores deberán acudir acompañados de alguna persona adulta.

Para participar es obligatorio inscribirse previamente enviando un correo a a.pita@naron.gal, indicando la actividad, el nombre y apellidos de la persona participante (en el caso de menores, incluir también el nombre de la persona acompañante y edad del/a menor), un correo electrónico y un teléfono de contacto. Las plazas se asignarán por estricta orden de inscripción.

La actividad organizada por el Servicio de Normalización Lingüística –dependiente de la Concejalía de Política Lingüística del Concello de Narón– cuenta con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Narón.

