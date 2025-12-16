Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Búsqueda de voluntariado en Narón para ayudar a Sus Majestades de Oriente a envolver los regalos

La actividad se llevará a cabo este viernes

Redacción
16/12/2025 20:19
Regalos de Navidad
Pixabay
El Centro de Recursos Solidarios de Narón, en colaboración con la biblioteca pública, ha lanzado una convocatoria para encontrar personas voluntarias que ayuden a envolver los libros que serán entregados a familias vulnerables como parte de la campaña de recogida de juguetes y regalos para los Reyes Magos. 

Para facilitar esta tarea, se ha organizado un taller de empaquetado que se llevará a cabo en las citadas instalacionede municipales este próximo viernes, día 19. En concreto, la jornada se dividirá en dos franjas horarias, permitiendo a las personas interesadas asistir en el momento que mejor les convenga –de 10.30 a 13.00 horas o de 17.00 a 19.00–.

Tal y como informó la concejala responsable del área, Olga Ameneiro, este taller está dirigido a personas mayores de 16 años y no es necesaria inscripción previa para poder participar.

Edición pasada de los Cantos de Nadal de Vai Rañala Meu!

Los reconocidos Cantos de Nadal llegan a la parroquia de Sedes de la mano de Vai Rañala Meu!

Así las cosas, con esta iniciativa el Ayuntamiento de Narón busca asegurar que los libros donados lleguen a los menores de las familias más necesitadas de la localidad envueltos y listos para ser entregados por Sus Majestades de Oriente.

