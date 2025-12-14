Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón anima a las donaciones de sangre en estas fiestas, con una unidad en el centro de salud

Se quieren conseguir 8.500 donaciones entre el 15 de diciembre y el 15 de enero

Redacción
14/12/2025 21:51
La unidad móvil se instala hoy en Narón
AEC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

En la jornada de este lunes 15, en horario de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas, se instalará en las inmediaciones del centro de salud de Narón una unidad móvil de donación de sangre. 

Como recuerdan desde el Concello, en esta época es necesario mantener estable la participación de personas que colaboran con la causa, al tratarse de momentos de máxima necesidad. Por eso, ADOS está desarrollando una campaña especial con el objetivo de alcanzar las 8.500 donaciones que precisan los centros sanitarios entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, con el fin de ayudar a miles de personas que necesiten sangre en esas fechas.

 Por ello, se solicita la colaboración de la ciudadanía, participando con este objetivo solidario. La agencia de donación recuerda que gracias a las personas que donan sangre cada año se puede ayudar a cerca de 31.000 personas enfermas en los hospitales gallegos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Momento de la actuación de la AM Virgen del Carmen en la inauguración del belén de Cristo Rey este domingo

Seis coches de la Policía para silenciar un popurrí de Miliki en el centro de Ferrol
Marta Corral
Imagen de archivo de la protesta del profesorado en 2024

Una “marcha fúnebre” en Ferrol convocada este martes en la huelga del profesorado
Redacción
Óscar Varela conduce la pelota

El Somozas vuelve a la senda del éxito
Redacción
Representantes del Concello de San Sadurniño con el diputado Mon Fernández

El BNG plantea mejoras para San Sadurniño y Moeche no contempladas por la Xunta
Redacción