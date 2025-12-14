Narón anima a las donaciones de sangre en estas fiestas, con una unidad en el centro de salud

La unidad móvil se instala hoy en Narón AEC

En la jornada de este lunes 15, en horario de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas, se instalará en las inmediaciones del centro de salud de Narón una unidad móvil de donación de sangre.

Como recuerdan desde el Concello, en esta época es necesario mantener estable la participación de personas que colaboran con la causa, al tratarse de momentos de máxima necesidad. Por eso, ADOS está desarrollando una campaña especial con el objetivo de alcanzar las 8.500 donaciones que precisan los centros sanitarios entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, con el fin de ayudar a miles de personas que necesiten sangre en esas fechas.

Por ello, se solicita la colaboración de la ciudadanía, participando con este objetivo solidario. La agencia de donación recuerda que gracias a las personas que donan sangre cada año se puede ayudar a cerca de 31.000 personas enfermas en los hospitales gallegos.