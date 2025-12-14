La Fundación Galega da Muller Emprendedora presentó en Narón su nuevo patronato

Presentación del patronato de la entidad de mujeres emprendedoras Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participó en la tarde de este domingo en el Centro de Interpretación de los Muíños industrias de Xuvia (CEMIX), en Narón, en la presentación del nuevo patronato de la Fundación Galega da Muller Emprendedora (FGME), que destacó como referente del liderazgo femenino en el ámbito gallego.

Durante el encuentro, se compartieron las líneas maestras del trabajo que la entidad tiene previstas para el próximo año y se presentaron algunas iniciativas con las que la fundación busca reforzar el tejido emprendedor y la conexión entre las administraciones, las empresas y la sociedad civil.

La Fundación Galega da Muller Emprendedora es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico que nació en el año 2001 con la intención de facilitar el desarrollo personal y profesional de la mujer trabajadora, ya sea empresaria o emprendedora, a lo largo de su vida laboral, y mejorar la empleabilidad y la maduración de las iniciativas emprendedoras que se pongan en marcha.

La entidad tiene como objetivo la potenciación, el refuerzo y la participación de la mujer en el ámbito empresarial y profesional de cualquier índole.