Narón

Virgen del Carmen puso banda sonora navideña en Odeón y repite este domingo inaugurando el belén de Cristo Rey

Desde las 17.30 horas abrirá sus puertas el Nacimiento que promueve la comunidad escolar

Redacción
13/12/2025 23:24
Virgen del Carmen dio ayer un recital en la Plaza de Eventos de Odeón
Virgen del Carmen dio ayer un recital en la Plaza de Eventos de Odeón
Emilio Cortizas
El centro comercial Odeón sirvió este sábado de escenario para el recital de la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol, que actuó desde las 18.00 horas en la Plaza de Eventos poniendo melodías navideñas y cinematográficas a la tarde de compras. 

Cosecharon un gran éxito de público recuperando un cancionero de sobras conocido para toda la familia y que seguramente repitan en parte este domingo, cuando sus sones den el pistoletazo de salida al belén de Cristo Rey, desde las 17.30 horas.

El Nacimiento de la comunidad escolar abre en la calle Dolores, número 45, y los asistentes podrán disfrutar además de un chocolate solidario.

