Narón

Los Fojeteiros celebrarán su XV Xornada Solidaria

La iniciativa busca recoger ropa, juguetes y alimentos no perecederos para el Centro de Recursos Solidarios de Narón

Redacción
12/12/2025 22:31
Momento de una edición anterior de la iniciativa impulsada por el club motero y el Concello
Momento de una edición anterior de la iniciativa impulsada por el club motero y el Concello
Jorge Meis
Narón se preparará para vivir un año más el espíritu navideño más comprometido con la XV Xornada Moteira Solidaria organizada por el Motoclub Fojeteiros en colaboración con el Concello naronés. La cita será el próximo 20 de diciembre en la Praza da Igualdade, en A Gándara.

Esta mañana tuvo lugar la presentación del evento, que contó con la participación de la concejala de Fiestas, Mar Gómez, acompañada por Luis Bouza, Luis Leira y Pakito Galaso, miembros del colectivo motero. Durante el acto, invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a una iniciativa ya consolidada en el calendario local.

Actividad

La programación de la jornada incluye la tradicional ruta motera, que partirá de la plaza a las 16.30 horas para recorrer diversas calles del municipio, incluida la zona rural. El regreso está previsto a las 17.15 horas, momento en el que las motos llegarán de vuelta a la Praza da Igualdade para compartir con el vecindario un ambiente festivo y propio de estas fechas.

El objetivo central de esta jornada continúa fiel a su espíritu solidario: recogida de ropa, juguetes y alimentos no perecederos que se destinarán al Centro de Recursos Solidarios de Narón. Las donaciones podrán entregarse a lo largo de la tarde en la propia plaza, así como en los establecimientos colaboradores identificados como puntos de recogida.

La organización anima a la ciudadanía a contribuir para que ninguna familia de Narón se quede sin celebrar la Navidad. Cada donación, por pequeña que sea, “ pode marcar a diferenza nunha celebración na que a solidariedade volve ser o motor máis poderoso”, explican los promotores del evento.

