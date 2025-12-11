Uno más, nada menos: Antón Fontao, una “corta pero desgraciadamente intensa vida”

Presentación Antón. Uno más, nada menos Emilio Cortizas

La biblioteca municipal de Narón acogió durante la tarde de este miércoles la presentación de “Antón. Uno más, nada menos”, una propuesta que comienza a gestarse en torno al 2011 y que habla, como todas las grandes historias, de una vida, en este caso concreto, marcada por el diagnóstico de síndrome de Joubert.

Se trata de un texto autobiográfico en el que Antón Fontao Saavedra (Sada, 2004) recoge una parte de su adolescencia. “Yo venía de haberlo pasado horrible en el instituto, de estar completamente solo e invisibilizado por mis compañeros y compañeras, y totalmente desamparado y descuidado por el profesorado del centro. Pero lo que más me dolía fue estar solo en el recreo, por los pasillos”, reflexiona Fontao.

El acto de ayer sirvió para poner en valor la resiliencia del joven, pero la realidad es que el Plan Integral contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar de la Xunta ha recibido alarmas de 110 centros de toda la comunidad desde el mes de septiembre. En este sentido, hace casi dos años que están en pleno funcionamiento los puntos naranjas, herramientas que tienen como objetivo “blindar que los entornos educativos sean seguros, inclusivos y respetuosos y que los centros escolares cuenten con los recursos necesarios para poder prevenir, identificar y actuar ante estas situaciones”, explicaron desde el ejecutivo autonómico.

Sin embargo, el escritor es crítico con la sociedad actual y asegura que “aún quedan muchos años” para que su obra deje de tener sentido. “Y es que a veces tengo la sensación de que no avanzamos nada, por lo que veo a mi alrededor, por situaciones que tengo que vivir yo… Pero la realidad es que, aunque esta lucha no dé los frutos que quiero, un montón de gente estamos en ella reclamando derechos, dignidad y que se cumplan las leyes, sí, que granito a granito estamos construyendo una montaña enorme de arena, que además alivia”, explica.

La publicación

Con todo, fue en mayo del 2025 en el que la obra de Fontao se mandó a imprenta. Pasaron cinco años desde que volcó sus reflexiones en papel, en medio de una pandemia mundial, hasta la publicación, “un salto al vacío” que, reconoce, “dio mi madre”. “En el libro se incluyen textos ya publicados por Antón en sus redes, así como muchos otros inéditos y, para estos últimos, mi doble condición de editora y madre ha entrado en conflicto. La editora tenía claro que todos sus escritos eran importantes y necesarios para conocer de primera mano el sufrimiento provocado por la opresión que viven las personas nombradas por la discapacidad”, aseguraba su madre por aquel entonces, haciendo referencia a una obra que se traduce en “medio millón de teclas pulsadas para contar una corta pero desgraciadamente intensa vida”.

Por su parte, y con apenas 21 años, el de Sada asegura que “la pandemia fue una época terrible, pero el confinamiento para mí fue un salvavidas. Ya no tenía que estar rodeado de gente a la que no le importaba”.