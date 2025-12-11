Unas inversiones cercanas a los 2,5 millones de euros para el 2025 en Narón

Imagen panorámica del municipio Gala Polo

El Concello de Narón llevó a una sesión plenaria extraordinaria durante el mes de agosto la aprobación de unos presupuestos que, a pesar de llegar 8 meses tarde, como demandó la oposición en su momento, se situaban como los más alto de la historia. Con Terra Galega a favor, la abstención del Bloque Nacionalista Galego y los votos en contra del Partido Popular y el Partido Socialista salió adelante un documento que se situaba en los 40.890.817 euros.

Las inversiones que se anunciaban en plena temporada estival, explicaba el gobierno de Marián Ferreiro, contemplaban un presupuesto cercano a los 2,5 millones de euros, “unha contía global que permitirá acometer melloras en instalacións deportivas, en centros cívicos sociais municipais e centros de ensino, accesibilidade e eficiencia enerxética, saneamento e melloras en viais do termo municipal”, explicaban por aquel entonces y que ya ha comenzado a ejecutarse.

En el apartado de inversiones, el edil responsable del área, Roman Romero, firmó un total de dos expropiaciones en la calle Hernán Cortés y en la San Carlos. En esta última, además, se llevarán a cabo obras de urbanización en la perpendicular por un valor total que ronda los 130.000 euros.

En relación con las vías públicas y la accesibilidad, se contempla la ejecución de nuevas aceras en el vial Álvaro de Paradela, en este caso con cargo al POS+ de Diputación –durante el presente ejercicio de 2025, el órgano presidido por Valentín González Formoso ha aportado

al municipio más de 2 millones de euros–, misma fuente de in-gresos de las labores de mejora en la accesibilidad en la plaza do Concello, en Xuvia, o la repo-sición de la rodadura en varios caminos en las parroquias de Pedroso, Sedes, Castro y O Val. En total, la aportación provincial asciende a los 674.594,72 euros en estas tres ejecuciones.

En esta misma línea, hay una partida específica de algo más de 190.000 euros para la reposición asfáltica de la zona rural.

En relación con el saneamiento y la iluminación, se contemplan actuaciones en O Couto, donde se llevará a cabo la ampliación de la red de existente en A Picota. Asimismo, una cuantía de 14.000 euros quedará reservada para los nuevos puntos de luz, apoyos, tendidos y canalizaciones.

Por último, en materia de movilidad, cabe destacar la instalación de nuevas marquesinas fuera del núcleo urbano, así como la adquisición de material para la ejecución de diversos trabajos.

El edil Ibán Santalla explicó recientemente a este Diario que las licitaciones en el ámbito deportivo darían comienzo esta misma semana, en el que se contemplan, dentro de estos presupuestos de 2025, obras por valor de más de 200.000 euros relacionadas con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones. Dentro de este apartado estarían, por ejemplo, la reposición asfáltica de la pista de radiocontrol, la adquisición de material de atletismo para el complejo de Río Seco o la de carpas y banners con el logo municipal, actuaciones que cuentan con aportaciones de 33.000, 50.000 y 58.000 euros,respectivamente.

Pugna entre el PP y TEGA en Narón por la situación “de completo abandono” en el pabellón de As Lagoas Más información

Asimismo, en el apartado destinado a las obras y reparaciones se contempla el arreglo de la estructura del pabellón de As Lagoas –por un total de 52.000 euros–, a lo que habría que sumar la reforma de la actual grada –con un precio de 25.000 euros–.

Cerca de 18.000 euros irán destinados al equipamiento técnico, con acciones como la compra de un marcador multideporte o la implementación de un sistema de calefacción.

Otra de las grandes apuestas de este documento son los espacios municipales y los locales sociales que sirven de punto de encuentro para los vecinos y vecinas de la localidad.

De esta forma, dos de los proyectos que suponen un mayor gasto en este ámbito serán las reposiciones de las carpinterías exteriores en los locales sociales de San Xiao y de O Couto, que cuentan con la misma inversión de 52. 813,52 euros —la primera de ellas con cargo al POS+2025—.

En este mismo punto, desde el ejecutivo de TEGA se destinarán más de 40.000 euros a la reparación de las cubiertas e imper-meabilización de los espacios de Paraxe y Castro, mientras que el resto de los fondos tendrán como objetivo mejoras en el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz de A Gándara, donde se trabajará en la climatización, la electricidad o el pavimento, entre otras cuestiones, o el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia

Otro de los ámbitos en los que se prevén actuaciones es en las zonas verdes y el bienestar animal en la localidad. De hecho, en los presupuestos del presente ejercicio se contempla la ejecución de un parque canino en Freixeiro, unas instalaciones que tendrán un valor de 105.000 euros y que supondrán una respuesta a unas demandas vecinales que incluso fueron llevadas a pleno a principios de este año y que denunciaban la pasividad del ejecutivo, asegurando que “a los dueños nos decían que estaba disponible el parque canino, pero el que hay en la zona es vergonzoso”.

Esta actuación se complementará con dos reposiciones. Además de todos estos apartados, se contempla, con un presupuesto superior a los 290.000 euros, el acondicionamiento del centro de mayores de las vivendas da Mariña, así como una partida que asciende a cerca de los 70.000 euros y que se ejecutará en los diferentes centros escolares de la localidad.

En este punto, la cuantía más grande irá destinada al Ponte de Xuvia, donde se contemplan obras para la creación de unos baños accesibles.

Asimismo, la señalización –placas, postes y numeración de viviendas– obtiene una partida total que se sitúa en los 20.000 euros.

Por último, el ejecutivo destinará parte de estos recursos a espacios culturales y lúdicos, como pueden ser el Pazo da Cultura o la biblioteca municipal, pero también a cuestiones relacionadas con la tecnología, la infraestructura de la red en diversos locales de titularidad municipal.