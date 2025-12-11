Mi cuenta

Narón

Nuevos titulados en las áreas claves de industria y comercio en el concello naronés

Se trata de un bloque de iniciativas integradas en la denominada formación transversal

Redacción
11/12/2025 14:05
Uno de los grupos de titulados
Uno de los grupos de titulados
Concello
El Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, en A Gándara, acogió la entrega de los diplomas correspondientes a las últimas acciones formativas del Programa Municipal de Formación (PMF) 2025. 

Se trata de un bloque de iniciativas integradas en la denominada formación transversal, empleada mayoritariamente por empresas auxiliares vinculadas al sector industrial y naval. 

En el acto participó la edila de Formación, Natalia Hermida, que acompañada del técnico experto docente, Ángel Álvarez Soto, reconocieron el trabajo del alumnado que completó estas acciones a lo largo del año. 

Los diplomas se correspondieron con la formación del itinerario completo de Prevención de Riesgos Laborales, que finalizaron 18 personas –15 hombres y 3 mujeres, todas de Narón– y con la de Operador u operadora de carretillas y plataformas elevadoras, con 18 participantes –12 hombres y 6 mujeres–, incluyendo cuatro personas desempleadas de otros ayuntamientos. 

A continuación, se concedieron los diplomas de operador u operadora de grúas de taller, completada por nueve personas –ocho hombres y una mujer–. La sesión cerró con la entrega de los once diplomas del curso de Reposición, caja y atención en secciones de supermercados, finalizada por quince personas –doce mujeres y tres hombres–. 

