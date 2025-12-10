Dos naroneses se alzan con galardones en el certamen Xuventude Crea, convocado por la Consellería de Cultura

Foto de familia con los premiados CEDIDA

Dos naroneses, Lidia Amado y Eloy Hermida, se alzaron en las pasadas jornadas en la capital gallega con dos galardones del certamen Xuventude Crea, una propuesta que convoca el ejecutivo autonómico y que pretende “estimular e apoiar a imaxinación, a creatividade e a innovación”, como remarcan desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Esta convocatoria, que celebró en el presente 2025 su decimosexta edición, cuenta con un total de 16 categorías que, como explicó la responsable del área, Lara Meneses, contó con una gran participación, “volvendo rexistrar ao redor de 600 persoas inscritas, unha mostra máis do selo Galicia Calidade”.

Entre todas estas modalidades, hay dos que tienen como vencedor a un proyecto de la comarca. En el ámbito de la fotografía, Amado se hizo con uno de los galardones con la iniciativa “Anómalo”, una propuesta que tiene como objetivo el cuestionamiento de la realidad, así como del estado actual de los diferentes elementos cotidianos mediante la figura de un “monstruo”.

En relación con las artes plásticas, también hubo premio en Narón. Hermida se llevó el reconocimiento después de presentar tres obras de gran formato en las que se emplea un lenguaje oscuro y que combina la herencia de las vanguardias gallegas en forma de geometría con un simbolismo abstracto.

Exposición

Estas obras conformarán una exposición ubicada en la iglesia de la Universidade de Santiago hasta el próximo 5 de enero.

Se podrán visitar de forma gratuita en horario de mañana, entre las 11.00 y las 14.00, y también de tarde, desde las 17.00 a las 20.30 horas.