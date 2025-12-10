Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Dos naroneses se alzan con galardones en el certamen Xuventude Crea, convocado por la Consellería de Cultura

Estas obras conformarán una exposición ubicada en la iglesia de la Universidade de Santiago

Redacción
10/12/2025 15:39
Foto de familia con los premiados
Foto de familia con los premiados
CEDIDA
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Dos naroneses, Lidia Amado y Eloy Hermida, se alzaron en las pasadas jornadas en la capital gallega con dos galardones del certamen Xuventude Crea, una propuesta que convoca el ejecutivo autonómico y que pretende “estimular e apoiar a imaxinación, a creatividade e a innovación”, como remarcan desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Esta convocatoria, que celebró en el presente 2025 su decimosexta edición, cuenta con un total de 16 categorías que, como explicó la responsable del área, Lara Meneses, contó con una gran participación, “volvendo rexistrar ao redor de 600 persoas inscritas, unha mostra máis do selo Galicia Calidade”.

Entre todas estas modalidades, hay dos que tienen como vencedor a un proyecto de la comarca. En el ámbito de la fotografía, Amado se hizo con uno de los galardones con la iniciativa “Anómalo”, una propuesta que tiene como objetivo el cuestionamiento de la realidad, así como del estado actual de los diferentes elementos cotidianos mediante la figura de un “monstruo”.

En relación con las artes plásticas, también hubo premio en Narón. Hermida se llevó el reconocimiento después de presentar tres obras de gran formato en las que se emplea un lenguaje oscuro y que combina la herencia de las vanguardias gallegas en forma de geometría con un simbolismo abstracto.

Exposición

Estas obras conformarán una exposición ubicada en la iglesia de la Universidade de Santiago hasta el próximo 5 de enero.

Se podrán visitar de forma gratuita en horario de mañana, entre las 11.00 y las 14.00, y también de tarde, desde las 17.00 a las 20.30 horas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Casino Ferrolano presentación del desfile de la AECC

Pacientes oncológicos de Ferrolterra, modelos de pasarela por un día
Montse Fernández
Parera lo ha jugado todo en la competición liguera

Miquel Parera, jugador del Racing de Ferrol: "Queremos quedar primeros, es nuestro objetivo"
Miriam Tembrás
El nuevo mobiliario ya ha sido instalado

El reciclaje del alumnado del CPI As Mirandas se traduce en nuevo mobiliario en el centro
Redacción
Un momento de la visita

La Xunta sufraga la contratación de una decena de jóvenes en Ferrol, Eume y Ortegal
Redacción