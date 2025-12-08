Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El programa “INDI” regresa como una opción de conciliación en las vacaciones escolares

El programa tendrá continuidad durante toda la Navidad, a excepción del 25 de diciembre y del 1 y 6 de enero

Redacción
08/12/2025 15:27
Imagen de archivo del Aula Cemit
Imagen de archivo del Aula Cemit
Cedida
A partir de hoy mismo, los pequeños y pequeñas que quieran tomar parte en la nueva convocatoria de “INDI” pueden reservar una plaza –que se asignará por riguroso orden de inscripción– a través del Rexistro Xeral o en la sede electrónica del Concello de Narón hasta el próximo día 15.

Las sesiones tendrán lugar en el Aula Cemit de Xuvia, pero también en Doso, O Val, Castro, Pedroso, San Mateo, San Xiao y Sedes entre el 22 de diciembre y el 7 de enero.

De lunes a viernes –a excepción de los días 25, 1 y 6– se llevarán a cabo dos turnos. El primero, de mañana, tendrá lugar entre las 10.30 y las 13.30 horas, mientras que el de la tarde comenzará a las 16.00 y finalizará a las 19.00.

Desde el Ayuntamiento explican que entre los contenidos que desarrollarán en esta propuesta está la programación de videojuegos mediante bloques, pensamiento computacional, mecanografía o elaboración de cómics digitales, entre otras cuestiones. Así, el objetivo es generar una "combinación de actividades pensada para estimular a creatividade e o pensamento lóxico".

Para más información, todos y todas aquellos interesados podrán ponerse en contacto con el Concello a través del número de teléfono 981 337 700.

